Optimismo entre la Coalición de Voluntarios de Ucrania: "Por fin hay una oportunidad para la paz"

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este martes que "por fin" hay sobre la mesa una oportunidad de avanzar hacia una paz "duradera" en Ucrania, pero insistió en que hacen falta garantías "muy sólidas" de seguridad para Kiev.

"Por fin tenemos la oportunidad de avanzar realmente hacia una paz duradera", afirmó Macron al inicio de la reunión por videoconferencia de la Coalición de los Voluntarios, creada en marzo pasado para apoyar a Ucrania y que preside junto al primer ministro británico, Keir Starmer.

Pero advirtió de que, para los europeos y los ucranianos, la condición indispensable para respaldar el plan propuesto por Estados Unidos para una paz "duradera" es que se establezcan "garantías de seguridad muy sólidas y no garantías que solo existen en el papel".

Macron precisó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también participará en esta reunión por videconferencia de la coalición.