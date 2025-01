Eduardo Olier: «Trump no salvará a Europa. Se centrará en hacer ‘America great again’»

Eduardo Olier (Madrid, 1949) es ingeniero formado en EE UU y experto en globalización. Presidente del Institut Choiseul en España y profesor asociado de la ESCP Business School, recoge sus reflexiones sobre un orden global cada vez más complejo en una extensa bibliografía. Atiende a LA RAZÓN para analizar los escenarios internacionales de este 2025 en el que Donald Trump, sin duda, tendrá un gran protagonismo.

¿Percibe un aumento de las tensiones bélicas en el actual contexto internacional?

Recientemente, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, agitó los tambores de guerra. Lanzó el mensaje de que Europa tiene que estar atenta y que hay que acostumbrarse a que estamos en guerra. Por otro lado, va a haber cambio en la Casa Blanca y la nueva administración de Trump –tengo la impresión de que– se va a concentrar en las necesidades de Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que sea fuera de EE UU, el republicano tratará de que no sea un coste importante en casa.

¿Qué podemos esperar de este segundo mandato de Trump?

El presidente Trump de 2025 no es el mismo de 2016. Pero va a hacer exactamente lo mismo: concentrarse en hacer un EE UU fuerte.

Y..., para ello, ¿mira a China?

Parece que China ha desaparecido del mapa pero no es verdad. Creo que la estrategia del republicano será superar, desde el punto de vista comercial, a Pekín.

¿Qué pinta Europa en este nuevo orden internacional?

La obsesión de Trump será exigir que los países aumenten por encima del 2% del PIB su aportación a la OTAN. El otro gran asunto será repetir que no necesita estar con el lío de Ucrania porque le pilla lejos y no le interesa. Se llegará a algún acuerdo. Y, luego, siempre ayudará a Israel porque es clave para EE UU que Israel no desaparezca de Oriente Medio. Pero su foco será China y «America First».

Hablando de Europa, ¿cree que ha perdido influencia?, ¿ qué falta un referente?

Europa no es nada. No hay liderazgo. Sus políticos son de un perfil muy bajo. Entonces, Europa no tiene ningún peso a nivel internacional porque no tiene una capacidad de defensa o militar y porque la economía europea no tira.

Francia y Alemania, otrora motores de la UE, no remontan y encadenan una crisis tras otra...

Macron no se hace con la situación en Francia. Tiene muchos problemas sociales y luego lo sorprendente es que la extrema derecha de Marine Le Pen pacte con la izquierda de Melenchon. Esto indica que ese país no funciona. La economía no funciona y socialmente tiene problemas. Si miro Alemania, que realmente era el motor el económico, pues crece al 1%. De motor económico, ya nada.

En este contexto, ¿la inmigración está en el debate político?

Europa abrió la mano con la inmigración irregular. Lo que sucede es que al final los inmigrantes viven en guetos, de manera ilegal y sin trabajo. Entonces, aparecen las mafias. Mirando lo que ha sucedido en los países del norte de Europa, creo que se tomarán medidas, no tanto a nivel de la Unión Europea, pero todos los países empezarán a tomar medidas para poner un poco de orden.

¿Cómo cree que evolucionará el conflicto en Ucrania?

Entiendo que Rusia no se va a ir de la parte sur del Donbás. Creo que la guerra en Ucrania, más o menos, terminará pero la otra, la de Gaza, llevará a una reorganización de todo lo que se Oriente Próximo.

¿A qué se refiere?

La guerra en Gaza también finalizará, pero la situación en Oriente Próximo es más compleja, en tanto en cuanto, hay un conflicto por el dominio regional. Entonces ahí hay tres jugadores. A mi modo de ver uno es Turquía, que no es ajena a lo que sucede en Siria actualmente. Otro sería Irán, que también pelea por el dominio regional y, otra, es Arabia Saudí. Luego, por supuesto está Israel, que trata de mantener su territorio y de ahí no se moverá. Por lo tanto, yo lo que creo es que la guerra en Ucrania, más o menos, terminará pero, la de Gaza, llevará a una reconfiguración de todo lo que se Oriente Próximo.

¿Qué papel va a jugar ahora la nueva Siria?

Hay que preguntarse quién está detrás de los rebeldes. Siria está destrozada. Es un país inventado después de la Primera Guerra Mundial y al romperse va a caer.Será un elemento para este de dominio territorial. No va a influir nada porque es un Estado fallido.