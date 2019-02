El Brexit también devora a los «tories»

El terremoto en Westminster continúa. Tres diputadas conservadoras presentaron ayer su dimisión para unirse al Grupo Independiente creado el lunes por varios laboristas desertores. Las protagonistas –entre las que se encuentra Anna Soubry, quien ha recibido amenazas de muerte por su discurso pro UE– explicaron que su decisión se debía a la «desastrosa» gestión del Ejecutivo ante las negociaciones del Brexit. Sin duda alguna, un jarro de agua fría para Theresa May, que ayer viajó de nuevo Bruselas para intentar conseguir algún tipo de concesión que haga cambiar de opinión a sus señorías. La Cámara de los Comunes rechazó en enero por una abrumadora mayoría el acuerdo de retirada y, a poco más de un mes para que se cumpla la fecha de salida, no hay ningún tipo de garantías de que la «premier» pueda conseguir el respaldo de los parlamentarios.

En este sentido, las ya ex diputadas «tories» denunciaron que el Partido Conservador está «sometido» al ala más eurófoba de la formación, responsable, según las desertoras, del «giro a la derecha» que ha provocado que sea una opción política que ya no las representa. El objetivo final del Grupo Independiente es formar una fuerza de centro, por lo que los ex laboristas recibieron con los brazos abiertos a las nuevas incorporaciones. De momento, los desertores no han mostrado aún sus cartas. Aunque si esperan demasiado, corren el peligro de realizar tan solo un envite en vez del órdago esperado en la mayor crisis institucional de la historia de Reino Unido.

Al cierre de esta edición, no se descartaban más dimisiones. Aunque con once miembros (tres ex «tories» y ocho ex laboristas), el grupo sumaba ayer más diputados que los diez norirlandeses del DUP, de cuyo apoyo depende el Gobierno en minoría. Entre los rumores de más deserciones, algunos apuntan incluso a un miembro del Gabinete que amenaza con su salida si May no descarta oficialmente un Brexit sin acuerdo. Podría ser el secretario de Estado de Negocios, Richard Harrington. Se trata de un cargo menor, pero su renuncia podría mermar aún más la imagen de la «premier».

El Grupo Independiente no cambia la aritmética en Westminster de cara a votaciones clave del Brexit que Westminster debe realizar antes del 29 de marzo. En cualquier caso, los «tories» pro UE sí podrían estar ahora más abiertos a rechazar el acuerdo de retirada y los laboristas pro UE podrían tener más peso para forzar a Jeremy Corbyn a respaldar un segundo referéndum. Los próximos días serán clave. Y el éxito o fracaso de los diputados independientes –que pese a abandonar sus partidos no han dejado de sus escaños– dependerá de si logran reunir más adhesiones. Según los expertos, si no alcanzan a corto plazo los 30 miembros, tienen más posibilidades de quedarse en un acto de rebeldía que de poner realmente en peligro el bipartidismo.

Fiel a sus «líneas rojas»

La «premier» lamentó la decisión de sus colegas en un comunicado donde reconoció que el Brexit había sido un motivo de desacuerdo, tanto dentro del partido como en todo el país «desde hace mucho tiempo». En cualquier caso, durante su comparecencia semanal en la Cámara de los Comunes, May eludió cualquier referencia y se centró en su estrategia negociadora ante la UE. Una vez más se mostró determinada a intentar cambiar la polémica salvaguarda con la que se quiere evitar una frontera dura en Irlanda.

A continuación, la «premier» viajó a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión, Europea, Jean Claude Juncker. Tras el segundo encuentro en este mes, ambos emitieron un comunicado en el que aseguran que habían abordado «el rol que los arreglos alternativos podrían tener en la sustitución de la salvaguarda irlandesa en el futuro». Añaden que habían encargado al negociador de UE, Michel Barnier, y al ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, «considerar el proceso que seguirán la Comisión Europea y Reino Unido» al respecto.