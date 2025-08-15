Cierra un restaurante vietnamita en Londres tras descubrir carne de perro en su congelador

Un escándalo de seguridad alimentaria ha sacudido Londres tras el cierre de Pho Na, un restaurante vietnamita ubicado en Old Kent Road, en el distrito de Southwark. Lo que parecía un establecimiento más en la vibrante escena gastronómica de la ciudad se convirtió en el centro de una investigación judicial tras un hallazgo espeluznante: inspectores descubrieron carne etiquetada como “cabra” que, tras análisis forenses, resultó ser carne de perro.

Las condiciones del local eran repulsivas. Los inspectores encontraron excrementos de roedores incrustados en rincones de la cocina, cucarachas vivas recorriendo las superficies de preparación de alimentos y un nivel de suciedad que evidenciaba una negligencia sistemática. La combinación de insalubridad extrema y fraude alimentario obligó a una intervención inmediata por parte de las autoridades sanitarias, que calificaron el lugar como un riesgo grave para la salud pública.

El propietario del restaurante, Vuong Quoc Nguyen, de 47 años, fue llevado ante el tribunal de magistrados de Bromley, donde enfrenta múltiples cargos por violaciones graves de seguridad e higiene alimentaria. Durante la audiencia, su defensa intentó desvincularlo del escándalo, alegando que Nguyen desconocía el origen real de la carne y que esta había sido suministrada por un tercero. Sin embargo, los documentos de inspección y las pruebas recolectadas contradicen esa versión.

Nguyen también declaró que la carne no estaba destinada al consumo humano y que había implementado medidas para controlar la presencia de plagas. Pero los inspectores no encontraron evidencia de ninguna acción efectiva. Por el contrario, el historial del local mostraba infracciones reiteradas, lo que debilitó aún más la credibilidad de su defensa. Las autoridades consideraron sus declaraciones como intentos de evasión ante una situación que ya había escalado a niveles judiciales.

El Consejo de Lewisham, responsable de la supervisión sanitaria en la zona, aclaró que las acciones legales contra Pho Na comenzaron en 2023, tras detectar incumplimientos graves en materia de higiene. No obstante, el cierre definitivo del restaurante no fue ordenado directamente por el consejo, sino que se produjo tras una venta independiente del local. E