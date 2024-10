Emily Hand, una niña de 10 años que vive con el trauma del secuestro de Hamás se cura con la música

Un año después de ser secuestrada en el kibutz Beeri, en Israel, el dolor del cautiverio resuena en la voz de Emily Hand, una niña de 10 años que vive con el trauma de haber sido rehén del movimiento palestino Hamás.

"Detrás de mi casa, el cielo cayó. Durante un año no he podido respirar, ni un minuto. Pero dicen que una tormenta no te golpea dos veces, ya perdí el miedo en el campo detrás de mi casa", canta Hand.

La niña fue una de las 251 personas tomadas como rehenes el 7 de octubre por los comandos de Hamás en el sur de Israel.

Después de 50 días cautiva en Gaza, Hand fue liberada durante una tregua en noviembre junto a su amiga Hila Rotem, de 13 años, y la madre de ésta.

Pero su liberación fue el comienzo de un largo camino hacia la recuperación, una lucha diaria que sufren los más de 100 rehenes que formaron parte de un canje, a cambio de la excarcelación de 240 palestinos presos en Israel.

Meses después, 97 rehenes siguen en Gaza, de los cuales 33 fueron declarados muertos por el ejército israelí.

Hand perdió a su madre a los dos años y su madrastra murió en el ataque de Hamás en el kibutz Beeri.

Hand y Rotem compartieron el cautiverio y ahora, junto a otros menores, participan en un proyecto con la popular cantante y compositora israelí Keren Peles para conmemorar la masacre del 7 de octubre.

En la casa de la artista en Hofit, en el centro de Israel, cerca de diez adolescentes y niños que fueron golpeados directamente por el ataque de Hamás se juntan a cantar.

Los menores se turnan para entonar las estrofas de una canción que Peles compuso especialmente para ellos, titulada "En el campo detrás de mi casa".

"Insostenible"

La mayor de los participantes es Yuval Sharabi, de 18 años, cuyo padre fue tomado como rehén y murió en Gaza. Su tío todavía está secuestrado y se cree que sigue vivo.

Los hermanos Yossi y Eli Sharabi fueron secuestrados en el kibutz Beeri. La mujer de Eli y sus dos hijas adolescentes fueron encontradas muertas en su casa e identificadas una semana después del ataque.

"Incluso en la oscuridad, tu luz me ilumina en los campos", canta Sharabi, que después rompe en llanto en brazos de Peles.

Para Sharabi, estas letras abren una herida. "Es como si fuera mi historia, como si ella lo hubiera escrito para mí", cuenta.

Peles la reconforta y le dice: "Este campo es el que había detrás de tu casa".

Sharabi afirma que la canción relata la incertidumbre, el dolor y todo lo relacionado con el 7 de octubre.

"Esta espera es insostenible, tenemos que liberar a todos los rehenes, yo todavía estoy conmocionada desde el 7 de octubre, quiero que traigan de vuelta a mi padre y a mi tío", dice.

En el coro participa el hijo de un policía que murió en Sederot, dos hijas de un residente del kibutz de Kisufim que murió defendiendo su comunidad y una prima de Shiri Bibas, la mujer de origen argentino que fue secuestrada con su bebé de nueve meses y su hijo de cuatro.

Durante la grabación, Hand, Rotem y dos adolescentes cercanas a rehenes que siguen en Gaza se filman en un video para publicarlo en la red social TikTok.

Unidas por la tragedia, logran cantar, bailar e incluso reír.

Las chicas lucen camisetas con los rostros de sus seres queridos y lazos amarillos, que se han convertido en un símbolo en Israel de solidaridad con los rehenes.

Pero el peor ataque de la historia de Israel sigue pesando sobre sus vidas.

El 7 de octubre de 2023, comandos armados de Hamás cruzaron la frontera desde Gaza en un sangriento ataque que dejó 1.205 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia israelí en Gaza ha causado la muerte de al menos 41.802 personas, también civiles en su mayoría, según cifras del Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás, que la ONU considera fiables.

Peles afirma que ha perdido el gusto por escribir música desde el ataque. Con dos excepciones: la canción "Hurricane", que fue interpretada por Eden Golan durante el concurso Eurovisión; y "En el campo detrás de mi casa", que fue difundida el viernes por primera vez.

Peles afirma que la canción le permitió darle una voz a quienes perdieron a seres queridos y darle esperanza a los familiares de los rehenes.

"Tienen que volver", afirma Peles. "Esta situación es insostenible".