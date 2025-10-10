Escándalo en Alemania: 17 policías son acusados de corrupción y abuso de poder

La madrugada del viernes se llevó a cabo un allanamiento masivo en Fráncfort, Alemania, con registros en cuatro comisarías y 21 viviendas. La Fiscalía de Fráncfort del Meno investiga a 17 agentes, cinco mujeres y doce hombres, pertenecientes a la primera comisaría de la ciudad, conocida como la “guardia del escándalo”.

Los policías, de entre 24 y 56 años, están acusados de agresión en el ejercicio de sus funciones, obstrucción a la justicia y persecución de personas inocentes. Según el Ministerio Público, los agentes habrían infligido daños físicos injustificados a seis hombres durante o después de sus detenciones, o bien tolerado y no denunciado los abusos cometidos por sus compañeros.

Las pruebas incluyen grabaciones de cámaras de vigilancia, cámaras corporales y sistemas públicos de videovigilancia, y algunos de los delitos fueron reconocidos por otros agentes. Además, se sospecha que varios policías iniciaron investigaciones falsas contra los detenidos para justificar el uso de la violencia.

Durante la redada participaron 150 agentes de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Hesse y funcionarios de la fiscalía. Hasta el momento, no se han detectado motivaciones extremistas, pero la investigación sigue en curso. La Fiscalía tiene previsto publicar más detalles sobre el caso a lo largo del día.