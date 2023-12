Esta es la nueva misión del portaaviones USS Eisenhower en el Golfo de Adén

Estados Unidos no está dispuesto a tolerar más ataques contra cargueros comerciales de grupos rebeldes proiraníes desde Yemen en el Mar Rojo, un punto caliente del comercio petrolero mundial. La señal más clara es la orden del Pentágono para enviar al portaaviones Dwight D. Eisenhower y su grupo de ataque desde el golfo Pérsico al golfo de Adén, frente a la costa de Yemen. El objetivo no es otro que apoyar un potencial ataque estadounidense contra la insurgencia de los hutíes tras los recientes ataques a barcos de EEUU y el Reino Unido. Cabe recordar que el tránsito comercial ahora mismo está prácticamente paralizado en la zona por los ataques con aviones no tripulados yemeníes.

En los dos últimos meses, Estados Unidos ha enviado 19 buques de guerra a la región, siete de ellos operativos en el Mediterráneo oriental y doce más en el Mar Rojo, a través del Mar Arábigo y hasta el Golfo Pérsico. Dos de esos buques son portaaviones, lo que constituye un elemento disuasivo de primer orden y un hecho insólito en la reciente historia naval de Estados Unidos en Oriente Próximo. El Eisenhower ha estado patrullando la aguas de Oriente Medio junto al crucero USS Philippine Sea. Además, tres buques de guerra (el USS Carney, el USS Stethem y el USS Mason, todos destructores de la Armada) han estado navegando a diario por Bab el Mandeb -el estrecho que enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén- para ayudar a disuadir y responder a los ataques de los hutíes.

El despliegue del USS Eisenhower al Golfo de Adén presumiblemente formaría parte de una iniciativa liderada por Estados Unidos -llamada Prosperity Guardian- para proteger el Mar Rojo de los ataques de los huties contra barcos vinculados a Israel. Los huties es un grupo proiraní que ha prometido atacar los intereses hebreos en venganza por los ataques de Israel a Hamás en la franja de Gaza. Se espera que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, desvele esta semana las claves de este programa.

¿Cuál es la nueva misión del portaaviones Eisenhower? Según el portal de noticias Semafor, el Pentágono está contemplando la opción de atacar puntos militares vinculados a la resistencia yemení en respuesta a las operaciones en barcos en el Mar Rojo. Hasta ahora, la administración de Joe Biden se ha negado a responder a los hutíes por temor a una escalada bélica en la zona liderada por Irán, que ya ha advertido a Estados Unidos contra el despliegue de barcos de guerra.

Con un desplazamiento de 97.000 toneladas de peso, el portaaviones USS Eisenhower lleva a bordo casi 5.000 marines y unas 70 aeronaves entre cazas F-18, helicópteros y aviones de vigilancia o guerra electrónica. "Ike" -como se le conoce en la Marina- fue construido por el mismo armador que el Gerald Ford y botado en 1975.

La semana pasada, el Pentágono dio órdenes para que el portaaviones USS Gerald R. Ford y crucero USS Normandy permanezcan en el Mar Mediterráneo durante varias semanas más para mantener los dos portaaviones desplegados en la zona mientras Israel combate a Hamás en Gaza. Es la tercera vez que se extiende el despliegue del Gerald Ford, lo que subraya la constante preocupación sobre la volatilidad militar en la región. La decisión de mantener en la región al USS Ford -el portaaviones más nuevo y avanzado de la Armada americana, acompañado del USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney y USS Roosevelt- se produce cuando el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha anunciado que se necesitarán meses para destruir a Hamás, lo que anticipa una guerra más larga de la prevista inicialmente por las autoridades israelíes.

El portavoz hutí, Mohammed Abdulsalam, ha asegurado que la insurgencia cesaría sus ataques si percibe un incremento de la ayuda humanitaria a Gaza. El mismo portavoz ha revelado que la insurgencia está en conversaciones, bajo mediación de Omán, con "varias partes internacionales sobre las operaciones (hutíes) en el Mar Rojo". "Hemos asegurado a todos que las operaciones tienen como objetivo apoyar al pueblo palestino en la Franja de Gaza y que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la agresión y el asedio a que está siendo sometida la Franja, ya que no hay alimentos ni medicinas ni agua potable, que la entidad enemiga ha cortado", ha manifestado en relación a Israel.