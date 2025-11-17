El Estado Islámico asesina a 37 cristianos en Mozambique y el Congo, algunos de ellos decapitados

"Por la gracia de Alá Todopoderos, los soldados del Califato atacaron la ciudad de Byamb, ubicada en la región de Lubero, en el Congo, causando la muerte de 23 cristianos, la quema de 50 casas y el saqueo de algunas de sus propiedades. Alabado sea Alá".

El Estado Islámico no cesa en su genocidio contra los cristianos, se supone que ahora con la "disculpa" de que no se convierten a "su" Islam o se niegan a pagar el impuesto religioso (yizia). Mientras, las autoridades andan más preocupadas en desmentir la realidad que en ponerle solución.

Otros atentados asumidos por la banda yihadista son los siguientes:

-- "Con la ayuda de Alá, los soldados del Califato atacaron la aldea de Namakog en la región de Nampula, Mozambique, incendiando dos iglesias y 63 casas cristianas, además de cuatro motocicletas, antes de regresar a sus posiciones sanos y salvos, y toda alabanza pertenece a Alá.

-- "Con la ayuda de Alá, ayer los soldados del Califato capturaron a dos cristianos infieles cerca del pueblo de Maiba, en la región de Lubero, Congo, y los decapitaron. ¡Alabado sea Alá!

-- "Con la ayuda de Alá, los soldados del Califato asaltaron la aldea de Mbuton,i en la región de Nampula, Mozambique, matando a un cristiano e incendiando dos de sus vehículos, y toda alabanza pertenece a Alá".

-- "Con la gracia de Alá, ayer los soldados del Califato asaltaron la aldea de Nambana, en la región de Muidumbe, en Cabo Delgado, Mozambique, y mataron a uno de los cristianos; toda alabanza pertenece a Alá".

-- Once cristianos asesinados en un nuevo ataque de soldados del Califato contra una aldea cristiana en la región de Lubero, en el este del Congo.

-- "Con n la ayuda de Alá, ayer los soldados del Califato atacaron la aldea de Masinga, cerca de la ciudad de Piamp, en la región de Lubero,Congo, decapitando a unos 11 cristianos e incendiando 20 casas antes de regresar sanos y salvos a sus posiciones. ¡Alabado sea Alá!"