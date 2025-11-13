El Estado Islámico distribuye un manual de encriptación para enviar dinero

“En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso”. Así comienza el manual sobre normas de encriptación que el Estado Islámico (Daesh, Isis) y de cuyo contenido, a lo largo de 40 páginas, este periódico no da detalles por razones obvias. Se trata de ocultar comunicaciones de todo tipo para que no sean detectadas por las Fuerzas de Seguridad

“Con esta guía, podrás enviar dinero de forma privada y segura a tus contactos mientras proteges a todos los involucrados”. “Recuerda que el Mensajero de Allah (Mahoma)dijo: "Quien equipa a un luchador para la causa de Allah ha luchado él mismo y quien cuida de la causa de un luchador y quien cuida a la familia de un luchador en su ausencia, él mismo ha luchado”, señala en la parte “doctrinal”.

Subraya que “la recompensa por apoyar a quienes defienden el Islam y ayudan a los musulmanes necesitados es inmensa”. “Cuando un compañero le preguntó si debía dejar su camello desatado y confiar en Allah, el Profeta respondió: "Primero ata tu camello y luego confía en Alá”.

“Esto nos recuerda –aclara-- que debemos tener cuidado, planificar sabiamente y tomar las precauciones adecuadas mientras apoyamos causas justas. Debemos ser estratégicos y reflexivos, no imprudentes ni impulsivos. Recuerde que su riqueza no disminuye a través de la caridad”.