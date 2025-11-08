El Estado Islámico reconoce el genocidio contra los cristianos y reta a Trump a que actúe contra ellos

“Las necias amenazas del tirano americano de intervenir militarmente en Nigeria para detener la hemorragia de los cristianos no se desviaron de la política general que anunció en sus campañas electorales, comprometiéndose a proteger a los cristianos del mundo, dándose la imagen de un "salvador"”.

Esta afirmación está contenida en un documento oficial del Estado Islámico (Isis, Daesh), que constituye una confesión de parte del genocidio que sus terroristas cometen en África contra los cristianos y que debería ser leido por quienes niegan esta realidad. Atreverse a defender a los cristianos es para Isis, según el editorial publicado en el semanario An Naba, un acto de “odio contra el Islam, que no se oculta excepto a aquellos que ignoran el Islam o ignoran al cruzado”.

Reconocen que la "administración Trump está lista para librar guerras en cualquier lugar para proteger a los ciudadanos cristianos que están siendo asesinados a manos de los muyahidines que portan la bandera del Islam frente a la cruzada global”.

No ocultan su temor de que “este “compromiso” significa que las fuerzas estadounidenses deben participar en más guerras militares en otros escenarios como Mozambique, el Congo y otros, donde los cristianos están expuestos a un rencor constante que excede en cantidad y calidad los ataques a los que están expuestos actualmente los cristianos nigerianos, debido a su concentración geográfica en áreas alejadas de la actividad”. Se jactan de que las amenazas de Trump “representan un respaldo oficial al éxito de los muyahidines al implicar a Estados Unidos en el atolladero del alto desgaste, y arrastrarlo a guerras en muchos frentes de batalla que los muyahidines han iniciado fuera del centro yihadista - conocido en Irak y el Levante (Siria)”.

“Los muyahidines de África occidental no deberían racionalizar estas amenazas y tomarlas en serio, para no despreciar a su enemigo y no sentirse a salvo de su engaño y traición, especialmente porque sus ojos están puestos en el campo de batalla”, aconsejan al pedir que siga el genocidio. “Estén, oh caballeros del Estado Islámico, en la etapa en la que el ataque global contra ustedes se extiende desde Damasco hasta África, por la única razón de que os habéis convertido en el obstáculo insuperable frente a las conspiraciones globales que apuntan a la doctrina del Islam”, concluyen.