"Los Estados árabes ven poco que ganar con el ataque de Irán que amenaza el comercio y el petróleo"

-¿Es la actual escalada de tensión lo que todo el mundo temía que ocurriera tras el estallido de la guerra en Gaza?

-Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, todo el mundo se ha preocupado por el peligro de una guerra regional entre Irán, sus aliados e Israel. Incluso Washington y Teherán, que discrepan en numerosas cuestiones, coincidieron en que una guerra regional no beneficiaba a nadie y trabajaron para evitarla. Los acontecimientos del sábado al domingo pusieron de manifiesto esas prioridades. Teherán trató de enviar un mensaje a Israel y a la región tras el ataque a su consulado en Damasco sin desencadenar un conflicto más amplio que pudiera provocar daños significativos o arrastrar a Washington a una guerra con Irán. En particular, el ataque se produjo después de que Israel y sus aliados hubieran desplegado medios militares para defenderlo. Los iraníes utilizaron inicialmente aviones no tripulados que se mueven con relativa lentitud, lo que dio a Israel y sus aliados mucho tiempo para prepararse. Eso limitó la probabilidad de que se produjeran daños en Israel y redujo la necesidad de que los israelíes respondieran con contundencia al ataque. Al mismo tiempo, los iraníes lanzaron el ataque desde su territorio, lo que supuso un cambio significativo respecto a anteriores enfrentamientos entre Israel e Irán, protagonizados por aliados iraníes en el mundo árabe. Esto sugería que los futuros ataques podrían provenir de Irán y/o sus aliados, un cambio significativo en la dinámica regional. Eso también envió un mensaje.

-¿Qué opciones tiene Netanyahu?

-El gabinete de guerra israelí votó a favor de otorgar a tres funcionarios -el primer ministro Bibi Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro Benny Gantz- la autoridad para tomar decisiones sobre cómo debe responder Israel al ataque de Irán. Mientras que los funcionarios estadounidenses han chocado con Netanyahu sobre estrategia militar y otros asuntos durante meses, han tenido mejores relaciones con Gallant y Gantz, ambos aspirantes a primer ministro después de que Netanyahu deje el cargo. Gallant y Gantz han coordinado sus posiciones en otros asuntos oponiéndose a Netanyahu y podrían volver a hacerlo en este caso. El hecho de que no se hayan producido daños significativos dentro de Israel y de que Washington desee claramente que termine la crisis con Irán sugiere que Gallant y Gantz podrían oponerse a cualquier propuesta de Netanyahu de tomar represalias de envergadura. EE UU no sólo ha subrayado que su coordinación con Israel era "defensiva", sino que el presidente Biden también dijo a Netanyahu en una llamada telefónica tras el ataque que Israel había "demostrado su valía" frente a sus enemigos y que Biden y otros líderes occidentales encabezarían una respuesta "diplomática" unida al ataque de Irán. De hecho, Biden añadió que Bibi "debería llevarse la victoria" y le informó de que Washington "no apoyará un contraataque israelí contra Irán". Dada la dependencia de Israel del apoyo estadounidense, esas palabras tienen mucho peso.

-¿Existe un alto riesgo de que este tira y afloja siga escalando hasta convertirse en un conflicto regional de consecuencias catastróficas?

-No cabe duda de que Israel e Irán y sus aliados tienen importantes diferencias, especialmente sobre la posición de Hizbulá en la frontera israelo-libanesa. Tras los atentados del 7 de octubre, Israel evacuó a decenas de miles de sus ciudadanos de sus comunidades del norte, y es poco probable que esos ciudadanos regresen a menos que tengan la certeza de que no se enfrentarán a un ataque del grupo libanés como el que lanzó Hamás. A lo largo de los últimos seis meses, Israel ha intentado utilizar tanto la diplomacia como la fuerza militar para hacer retroceder a Hizbulá de sus posiciones a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, de modo que sus ciudadanos regresen al norte de Israel. Hasta la fecha, Israel e Hizbulá han librado una guerra por poderes de bajo nivel a lo largo de la frontera israelo-libanesa y en Siria, país aliado de Irán y Hizbulá. El ataque a la instalación diplomática iraní, en el que murió un general iraní que colabora estrechamente con Hizbulá, formaba parte muy probablemente de la campaña de Israel para presionar a la organización libanesa para que se retirara de sus posiciones a lo largo de la frontera libanesa. Hasta la fecha, no se ha retirado, y es probable que el conflicto israelí con la organización libanesa e Irán continúe.

-¿Cómo se comparan las capacidades militares de ambos países? Las fuerzas israelíes parecen muy superiores en tecnología, pero Irán está demostrando que tiene potencial para golpear en el corazón de Israel.

-Comparar las capacidades militares de Irán e Israel es como comparar manzanas con naranjas. Israel tiene uno de los ejércitos tecnológicamente más avanzados y letales del mundo y goza del apoyo de las naciones occidentales. Sus ejércitos son de los más poderosos y avanzados del mundo. La ayuda militar estadounidense a Israel es de al menos 3.300 millones de dólares anuales e incluye las armas más avanzadas de Estados Unidos. Por el contrario, el presupuesto de defensa de Irán es una fracción del de Israel y no cuenta con el apoyo de Estados Unidos ni de Occidente. Pero Irán ha desarrollado una serie de capacidades militares extremadamente eficaces -como aviones no tripulados y misiles balísticos- asociándose con Corea del Norte y otros países. Y lo que es aún más importante, ha utilizado su presencia dominante en el Golfo Pérsico y la fuerza geográfica de sus aliados -Hamás, Siria, Hizbulá, grupos iraquíes y los hutíes- para amenazar el comercio mundial y a Israel y sus aliados. Sólo Hizbulá, en 2006, se enfrentó a Israel hasta paralizarlo, mientras que los hutíes han resistido repetidos ataques de la Armada estadounidense en los últimos meses.

-¿Cree que estamos más cerca que nunca de una Tercera Guerra Mundial? Varios países occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) acudieron rápidamente en ayuda de Israel.

-No cabe duda de que el mundo está hoy más fracturado de lo que lo ha estado en algún tiempo, tanto en Oriente Medio como en otras zonas del mundo, desde África a Europa, pasando por el sur de Asia y Asia Oriental. Pero las acciones de Estados Unidos, Reino Unido y Francia pretendían en parte aliviar las tensiones, dar una victoria a Israel y proporcionar a los dirigentes israelíes una rampa de salida de la crisis con Irán. En particular, querían proporcionar a Israel un incentivo para no atacar a Irán y desencadenar potencialmente una guerra regional. Si eso ocurriera, podría atraer a Estados Unidos junto con otras grandes potencias, como Rusia, que mantiene estrechos vínculos estratégicos y militares con Irán. De hecho, Moscú ha utilizado ampliamente aviones no tripulados iraníes en su conflicto con Ucrania.

-¿Cómo podrían reaccionar los Estados árabes ante este ataque de Irán contra Israel?

-Los Estados árabes ven poco que ganar con este reciente ataque de Irán contra Israel. Ese ataque amenazó las rutas marítimas, el espacio aéreo, el petróleo y otras instalaciones estratégicas vitales para sus economías. También puso en peligro iniciativas diplomáticas clave para mejorar sus relaciones con Teherán. Esas iniciativas habían dado sus frutos en los últimos años, conduciendo a una reconciliación histórica entre Riad y Teherán y Teherán y otras capitales regionales. Lo último que desearía cualquiera de estos Estados sería una guerra que amenazara esos acuerdos o les obligara a elegir entre Irán y Estados Unidos, que garantiza la seguridad de múltiples Estados árabes, especialmente las monarquías productoras de petróleo del Golfo. En particular, Kuwait y Qatar comunicaron el sábado a Estados Unidos que no podía utilizar sus bases en sus países para atacar a Irán.