Estados Unidos determina que está ocurriendo un genocidio en Darfur e impone sanciones a los responsables

El genocidio de Darfur se interpreta como una masacre lenta y brutal. Tiene altos y bajos. No es sistemático, como ocurriría en los campos de concentración nazis, ni trae consigo el acelerado salvajismo del machete que caracterizó el genocidio ruandés. El genocidio de Darfur comenzó en febrero de 2003, al menos esa es la fecha oficial, y se detuvo en 2020 tras enormes esfuerzos promovidos por Naciones Unidas y la comunidad internacional. Durante los primeros cinco años de genocidio se estimaron 300.000 víctimas. Se estipula que otras 200.000 personas fueron asesinadas en los doce años siguientes. Son cifras estimadas. Nadie lleva la cuenta. No es sistemático, no sigue la estricta metodología alemana, pero su prolongación en el tiempo hace también que sea más difícil llevar la cuenta.

Múltiples medios de comunicación internacionales, incluyendo LA RAZÓN, llevan denunciando desde hace más de un año la reactivación del genocidio de Darfur como consecuencia de la guerra civil que comenzó en Sudán en abril de 2023. Hay múltiples pruebas de ello. Para empezar, que uno de los bandos enfrentados en el conflicto, el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en inglés) nació en 2013 con el objetivo de eliminar a grupos armados que combatían al gobierno sudanés del momento… que combatían al gobierno sudanés como respuesta, precisamente, al genocidio de Darfur. Las RSF se consideran además una prolongación de las milicias janjaweed, compuestas exclusivamente por darfuríes de etnia árabe que fueron los principales perpetradores del genocidio de Darfur, que afecta a las etnias negras que pueblan la zona.

No hace falta pensar demasiado para entender que las etnias negras de Darfur volvieron a correr peligro cuando se inició una guerra civil (descontrol, desgobierno, actos sin consecuencias ni castigo) en la que uno de los bandos implicados participó de forma directa en el genocidio ocurrido entre 2003 y 2020. Y las primeras noticias al respecto no tardaron en llegar. En noviembre de 2023, se informó de que las RSF habían perpetrado el 2 de noviembre una matanza de 1.300 personas en un campo de desplazados de Darfur Occidental. Sitiaron el campamento, asesinaron a 1.300 e hirieron a 2.000. Más de 300 personas desparecieron en el ataque. Todas las víctimas pertenecían a la etnia masalit. El portavoz de ACNUR, William Spindler, confirmó en una rueda de prensa sostenida en Ginebra que “hemos recibido informes de refugiados que llegan a Chad y hablan de milicias armadas que van de casa en casa matando a hombres y niños en Ardamata”.

La ciudad de Geneina, capital de Darfur Oeste, también sufrió escalofriantes episodios en mayo y junio de 2023. Sólo el 12 de mayo fueron pasadas por el machete 280 personas, según la Unión de Doctores de Sudán, aunque otras fuentes señalaron que el número de víctimas superaba las 300. Se calcula además que alrededor de 2.000 personas fueron asesinadas en Geneina por las RSF y sus aliados janjaweed, sólo en el mes de mayo. Los testimonios de aquellas fechas hablaban de “niños amontonados y disparados” cuando intentaban escapar de la localidad.

Igualmente, múltiples imágenes satelitales, capaces de llegar a áreas absolutamente inaccesibles para las organizaciones humanitarias, han mostrado a lo largo de los últimos meses cómo pueblos enteros de la etnia masalit han sido borrados del mapa y reducidos a cenizas. Se ignora la suerte que corren los pobladores de dichos lugares por la falta de información disponible. Son de miles de personas cuyos hogares han sido destruidos y cuya suerte se desconoce. Miles que desaparecen como gotas de agua que se evaporan en el desierto.

Finalmente, tras un año y medio de denuncias, Estados Unidos ha reconocido este martes que los sucesos de Darfur pueden calificarse como un genocidio y ha decidido sancionar como consecuencia a los responsables. En un comunicado firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, se especifica que “hoy estamos anunciando la designación de Hemedti en virtud del artículo 7031(c) por su participación en graves violaciones de los derechos humanos en Darfur, a saber, la violación en masa de civiles por soldados de las RSF bajo su control”. Además, una palabra clave asoma en el texto: genocidio. “Basándome en esta información, he llegado a la conclusión de que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Sudán y sus milicias aliadas han cometido genocidio en Sudán”.

Además de sancionar al líder de las RSF, Mohamed Dagalo, alias Hemedti, los estadounidenses han optado por sancionar a siete empresas del grupo paramilitar que tienen sede en Emiratos Árabes Unidos. En otro fragmento del comunicado se recalca que las milicias “han asesinado sistemáticamente a hombres y niños, incluso bebés, por motivos étnicos, y han elegido deliberadamente a mujeres y niñas de determinados grupos étnicos para violarlas y cometer otras formas de violencia sexual brutal”.

El papel de Emiratos Árabes Unidos tampoco debe desdeñarse. Es el país árabe el mayo aliado de las RSF, gracias a la provisión de armas, pero también se conoce la presencia física de militares emiratíes sobre el terreno que participan en el conflicto junto al grupo paramilitar. Es decir, que el genocidio en curso en Darfur difícilmente podría cumplirse de no proveer Emiratos Árabes Unidos de armas a los paramilitares. Las sanciones a empresas con sede en EAU es un primer paso en este aspecto, al considerar además Blinken en su comunicado que también se sancionará “a una persona por su papel en la adquisición de armas para las RSF”. No se especifica el nombre.