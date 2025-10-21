Estos son los mejores rifles de francotirador que existen en el planeta: no quieres estar en su punto de mira

En el mundo de los francotiradores de élite, no todo es cuestión de alcanzar la máxima distancia posible. A veces, la movilidad es el factor decisivo, y es ahí donde brilla el Serbu BFG-50A. A pesar de un alcance más modesto, cercano a los 915 metros, su gran baza es ser el fusil semiautomático más ligero de calibre .50 BMG. Esta característica lo convierte en una herramienta idónea para unidades que necesitan desplazarse con rapidez y agilidad en el campo de batalla.

De hecho, la simplicidad puede ser una virtud en el diseño de armas de precisión. Un claro ejemplo es el Armalite AR-50, un fusil de cerrojo monotiro que demuestra cómo un diseño depurado puede ofrecer un rendimiento excepcional. Su retroceso, sorprendentemente contenido para su potente calibre, y un alcance efectivo de 1.800 metros lo consolidan como una opción fiable y precisa para muchos tiradores.

Por otro lado, cuando la robustez y la potencia de fuego son la prioridad, surgen leyendas del campo de batalla. El Barrett M82, en su versión militar M107, es quizá el más icónico de todos, con una gran capacidad de detención gracias a su acción semiautomática y un cargador de diez proyectiles que le permite alcanzar blancos a 1.830 metros. En esta misma línea de fiabilidad, el Cadex Defense CDX-50 Tremor se ha ganado su reputación en las condiciones más adversas, superando los 1.500 metros, tal y como han publicado en Interesting Engineering. La reputación de estas armas se forja en manos de operadores de élite, como demuestra la historia del francotirador más letal de Estados Unidos, una figura legendaria por derecho propio.

La vanguardia europea y los récords de distancia

Asimismo, la industria armamentística europea ha aportado soluciones de una versatilidad extraordinaria. La firma británica Accuracy International es un referente con modelos como el AWM, diseñado para operar sin fallos en frío extremo, o el moderno AXMC, un sistema multicalibre. A ellos se suma el finlandés Sako TRG M10, muy apreciado por cuerpos policiales y militares por su capacidad de adaptación. Todos ellos superan con solvencia los 1.500 metros de alcance.

En este sentido, la búsqueda de la precisión quirúrgica a distancias extremas ha llevado al desarrollo de sistemas integrales. El CheyTac M200 Intervention es más que un rifle; es un conjunto completo que, con su munición específica y un ordenador balístico, permite abatir objetivos a más de 2.280 metros. No se queda atrás el Desert Tech HTI, con un diseño bullpup muy compacto que no sacrifica potencia, capaz de superar los 2.000 metros.

Sin embargo, el honor de ostentar el récord mundial del disparo mortal a mayor distancia sigue perteneciendo al legendario McMillan TAC-50. Este hito, con un alcance efectivo de hasta 2.200 metros, sirve como recordatorio de que el éxito de un sistema de élite no reside solo en el arma, sino en la simbiosis perfecta entre un cartucho de alto rendimiento, un rifle de precisión y, por supuesto, la destreza del tirador.