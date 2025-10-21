Milei remodelará su gobierno tras las elecciones de medio mandato del domingo

El presidente argentino, Javier Milei, anunció este martes que realizará una remodelación de su Gobierno tras los comicios legislativos nacionales del próximo domingo, con el fin de lograr las reformas estructurales que delineó para la segunda parte de su mandato, principalmente en material fiscal y laboral.

"De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26, a la noche, con todos los números veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", afirmó Milei en una entrevista con la TV Pública.

Aunque evitó dar nombres de quienes se incorporarán o dejarán el gabinete, afirmó que "hay cambios que van a tener lugar naturalmente" ya que "hay ministros que tienen otras funciones".

El presidente destacó los casos de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento en los comicios de este domingo.

Otro caso destacado por Milei es el de Manuel Adorni, portavoz presidencial y secretario de Comunicación y Medios, que asumirá en diciembre como legislador en la ciudad de Buenos Aires.

Días atrás, el mandatario había señalado que tras las elecciones podría asignar un cargo en el Gabinete a su principal asesor, Santiago Caputo.

Por otra parte, al ser consultado sobre qué considera un buen resultado de las elecciones legislativas del domingo, en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, explicó se conformaría con lograr hacerse de un tercio en la Cámara Baja, donde hoy su partido tiene en torno al 15 % de los escaños.

El mandatario afirmó que se trata de una "elección bisagra" que podría permitir al oficialismo "viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados" y bloquear "acciones que intenten romper el trabajo" del Gobierno, en alusión a las medidas impulsadas por la oposición que el presidente vetó pero que fueron luego ratificadas al obtener el apoyo necesario de dos tercios del Parlamento.

A menos de una semana de las elecciones legislativas en Argentina, los últimos sondeos proyectan una paridad entre el partido de Milei, La Libertad Avanza, y el peronismo.