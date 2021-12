Condenado por asesinar y torturar durante 4 horas a un hombre delante de sus hijos en una granja de cannabis

Internacional

Christopher Guest More, de 43 años, fue uno de los cuatro hombres que torturaron y asesinaron en 2003 a Brian Waters, padre de dos hijos, en una granja de cannabis ubicada en Tabley, cerca de la localidad de Knutsford ( Reino Unido ), según recoge la BBC.

Fue detenido en 2019 en Malta, donde vivía con un nombre falso, Andrew Lamb, y trabajaba como capitán de yate y empresario. More también fue declarado culpable de conspiración para causar graves daños corporales a un segundo individuo que trabajaba en la granja y que también fue torturado.

More, que se había enfrentado a un nuevo juicio después de que un jurado en mayo no pudiese llegar a un acuerdo, negó con la cabeza cuando se emitieron los veredictos en el Crown Court de Chester. El detenido afirmó que se había hecho amigo del traficante de drogas John Wilson -uno de los tres hombres anteriormente condenados por el asesinato de Waters- porque pensó que podía venderle a los medios una historia sobre él como informante de la policía.

Asimismo, More comentó que también pensó que lo llevarían a una granja de cannabis que podría filmar para un documental de televisión. El jurado escuchó que Waters, que cultivaba cannabis en Burnt House Farm, le debía a Wilson una deuda de drogas de 20.000 libras esterlinas (unos 23.400 euros).

More, que anteriormente había trabajado en televisión junto con el periodista de investigación Donal McIntyre, descubrió dónde estaba la granja de cannabis después de seguir al hijo de Waters, Gavin, que tenía 25 años en aquel momento.

Brian Waters fue torturado y asesinado en la granja frente a su hija Natalie, que acababa de cumplir 21 años, y Gavin el 19 de junio de 2003. Del mismo modo, su esposa Julie fue secuestrada de la casa familiar y llevada a la mencionada granja.

Waters y Suleman Razak, que sobrevivieron a la terrible tortura de cuatro horas, fueron atados y colgados en las vigas antes de ser golpeados, arrojados a barriles con líquido, les aplicaron pistolas de grapas en el cuerpo y fueron agredidos con una barra de metal.

Cuando la policía llegó al lugar, tras una llamada realizada desde una cabina telefónica por el conductor de Wilson, David Moran, encontraron una bolsa que contenía colillas, botellas de bebidas y una bolsa de heces que tenían rastros del ADN de More.

James Raven -quien trabajó en televisión con More- y Otis Matthews fueron condenados por asesinato en juicios anteriores. Durante el juicio, More afirmó que había ido a la granja esa mañana para robar el cultivo de cannabis, pero se fue cuando tuvo una discusión con Raven y se dio cuenta de que Wilson, que no estaba en la escena, había descubierto que estaba trabajando encubierto.

Huyó del país rumbo a España dos días después y, tras viajar a Sudáfrica, Mozambique y Turquía, se instaló en Malta. En un comunicado, la familia de Waters explicó que lo ocurrido en Burnt House Farm había tenido “un efecto significativo y duradero”. “Nunca podremos olvidar los hechos de ese día e, incluso ahora, más de 18 años después, sentimos el dolor a diario con constantes flashbacks”, dijeron.

“Seguimos siendo una familia unida y nos hemos brindado el apoyo que tanto necesitamos, pero esta ha sido una experiencia que nos ha aislado. No solo hemos vivido con miedo a las represalias, también hemos luchado por confiar en los demás como lo haríamos normalmente”, agregaron.