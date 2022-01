La “manada” de Nochevieja: dos marroquíes detenidos por abusos sexuales a nueve mujeres en fin de año

Mahmoud Ahmed Abdelrahman Ibrahim y Abdallah Bouguedra, de 18 y 21 años, han sido detenidos como presuntos autores de varias agresiones y abusos sexuales que tuvieron lugar en Nochevieja en Milán, Italia, después de que nueve mujeres jóvenes alertaran de haber sido víctimas de violación.

Estos dos jóvenes están siendo investigados por ser los autores de los ataques, pero hasta doce personas, varias de ellas extranjeras y otras nacidas en Italia, están involucradas en sucesos en tres lugares diferentes de la ciudad italiana en el que nueve mujeres han sido agredidas sexualmente, según La Repubblica. Ibrahim fue detenido en Milán, mientras Bouguedra pudo ser arrestado en Turín.

Según el medio italiano, no es “una pandilla estructurada”, sino que fueron formando varios grupos a lo largo de la noche para “atacar a varias niñas solitarias y aisladas”. Ambos detenidos habrían ejercido “una fuerte violencia sexual acompañada de teléfonos móviles y bolsos”.

“Necesitamos algo en este momento, no con carácter retroactivo. Estaremos muy atentos. El mensaje es, sobre todo, para las mujeres, milanesas y no, que están en Milán: estas cosas no deben pasar”, decía el alcalde de Milán.

Uno de los ataques sucedió cerca de Vía Mazzini, otro cerca de la Galleria Vittorio Emanuele, y un tercero ocurrió en el centro de la ciudad. Uno de los jóvenes, Ibrahim, defendió que “no había hecho nada” y tampoco había “tocado a las chicas”.