El Kremlin advierte que las sanciones a Putin serían “destructivas”

El Kremlin, ya con la respuesta a sus peticiones en la mano no se ha pronunciado sobre la anhelada contestación americana. En el caso de que llegue a producirse un conflicto, Rusia espera que las sanciones anunciadas por los Estados Unidos no vayan dirigidas directamente al presidente Vladimir Putin, posibilidad que se habría barajado en la enorme combinación de medidas a aplicar en caso de un ataque por parte de Rusia a la vecina Ucrania. Así lo recalcó ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recordando que los congresistas y senadores norteamericanos que valoran las sanciones que ignoran el hecho de que los máximos dirigentes rusos ya tienen prohibido legalmente disponer de activos en el extranjero, así como propiedades y cuentas bancarias.

Hablando del presidente Putin, Peskov afirmó que de aplicarse sanciones individuales contra el jefe del Kremlin estas no serían dolorosas, sino “políticamente destructivas”, muy en sintonía con sus declaraciones de hace unos días en las que afirmaba que de materializarse supondrían la ruptura de relaciones diplomáticas con Occidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que sopesaría la posibilidad de imponer sanciones personales al propio Putin y el Reino Unido dijo que no descartaría hacer lo mismo.

Ucrania mientras, sigue a la espera con la normalidad de las últimas semanas. La población en la capital, Kiev, no termina de creerse que llegue a tener lugar un ataque ruso dentro de sus fronteras. Su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, confirmó que los efectivos y tropas rusas al otro lado de la frontera no han aumentado en número durante los últimos días, no contando con suficientes fuerzas para llevar a cabo una ofensiva a gran escala, al menos, de momento.

En medio de la toda tensión acumulada, el partido en el poder, Rusia Unida, que ostenta la mayoría en el Parlamento ruso, pidió al gobierno del país y a Vladimir Putin que se envíen armas a las repúblicas autoproclamadas independientes en el este de Ucrania (Lugansk y Donetsk) para “contener la agresión” de Kiev, en un discurso del jefe de la fracción oficialista, Vladimir Vasiliev, emitido por la televisión rusa en la tarde de ayer. “Hicimos consultas sobre el tema y llegamos al acuerdo de que no podemos dejar a la gente a merced del régimen de Kiev”, declaró Vasiliev haciendo referencia a los miles de rusos que viven en la zona en conflicto, con “un llamamiento a los líderes del país para que brinden asistencia a las repúblicas de Lugansk y Donetsk en forma de material bélico para contener la agresión de Kiev”.