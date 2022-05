Scholz: “No habrá una paz dictada por Rusia. No lo van a aceptar los ucranianos y ni nosotros tampoco”

Como cada 8 de mayo, Alemania rememora el llamado “Día de la Liberación” del nazismo. En esta ocasión, el canciller alemán Olaf Scholz del partido socialdemócrata SPD ha asegurado que, para él, “éste es un 8 de mayo como ningún otro”. En 1945 finalizaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, dejando “más de 60 millones de mujeres, hombres y niños fallecidos”, ha recordado el canciller. “Los alemanes llevaron a cabo estos crímenes contra la humanidad”, aseguró, recordando no solo los campos de batalla, sino también los de concentración y exterminio.

“Es por ello que hoy es más doloroso experimentar, si cabe, que 77 años después del Segunda Guerra Mundial, vuelve a reinar la fuerza bruta en el centro de Europa”, dijo Scholz. El Ejército de Rusia en Ucrania estaría “matando hombres, mujeres y niños, convirtiendo ciudades en ruinas”. Es imposible recordar el fin de la Segunda Guerra Mundial, decía el canciller, sin enfrentar el hecho de que en Europa vuelve a reinar la guerra. “Rusia desató esta guerra”, dijo rotundo. En la contienda del siglo XX los rusos y los ucranianos habían luchado juntos, con gran sacrificio, contra el nacionalsocialismo asesino de Alemania, aseguraba el que es canciller desde el pasado diciembre.

Alemania se ha esforzado por la reconciliación “durante décadas”. Pero ahora sería Putin quien “quiere someter a Ucrania, destruir su cultura e identidad” con su guerra bárbara de agresión. El presidente ruso, además, estaría tratando de falsear la historia de forma infame comparando la victoria militar aliada que puso fin a la dictadura nacionalsocialista con su agresión a Ucrania. “¡Los alemanes seguimos agradecidos (a los aliados) por eso (su intervención en la Segunda Guerra Mundial) hasta el día de hoy!”, explicaba, y es por ello que le llaman “Día de la Liberación”. Los alemanes habrían aprendido la lección de la historia de su país entre 1933 y 1945 y ésta se resumiría en tres frases: “Nunca más la guerra. Nunca más el genocidio. Nunca más la tiranía.”

Pero la agresión de Putin hace que esta lección tenga que entenderse hoy como la defensa de la justicia y la libertad, y ponerse del lado de la Ucrania agredida. “No hacerlo significaría capitular ante la pura violencia, y reforzar al agresor.” Con sus “difíciles decisiones” de las últimas semanas el Gobierno alemán estaría “ayudando para que la violencia pueda acabar”. Las sanciones sin precedentes contra Rusia, la acogida de cientos de miles de refugiados ucranianos y el envío de armas pesadas “por primera vez en la historia de a República Federal a tal zona de guerra a gran escala”. Alemania tendría una “responsabilidad histórica” en mostrar “la máxima solidaridad con la Ucrania atacada”, así como por la “seguridad de nuestro propio país y de nuestros aliados”.

El canciller teutón dice comprender a sus compatriotas acongojados por los acontecimientos. “Después de todo, se trata literalmente de guerra y paz”. En los últimos días, el mandatario habría escuchado muchos comentarios al respecto de que la guerra traspasase las fronteras y amenazase la paz de Alemania. “Sería un error simplemente descartar esa posibilidad. Tales preocupaciones deben ser articuladas.” Discutir al respecto es “bueno y legítimo” en una democracia, decía el que fuera alcalde de Hamburgo.

Un fondo para armar al Ejército

Pero, al tiempo, advertía de que “el miedo no debe paralizarnos”. El máximo responsable del Gobierno alemán dice actuar en consonancia a su mandato constitucional, y en respuesta velada a las críticas de la tardanza en las decisiones de su gabinete, ha respondido que su ejecutivo no lleva a cabo ninguna acción sin coordinarse con sus aliados “en Europa y al otro lado del Atlántico”. Asimismo recordó que en todas las decisiones que toman, tienen en cuenta el mantener la propia capacidad de defensa de su país, por lo que decidió crear un fondo extraordinario para armar y mejorar al Ejército. Asimismo, todas las medidas han de ser calibradas “para que no nos perjudique a nosotros y a nuestros socios más que a Rusia”. En cualquier paso que se tome, se tendrá en cuenta que la OTAN no entre en confrontación directa con Rusia.

Alemania no tiene una fecha para el fin de “la cruel guerra de Putin contra Ucrania”, pero Scholz asegura que “no habrá una paz dictada por Rusia. No la aceptarán los ucranianos y las ucranianas ni nosotros tampoco”. Y volvió a remarcar una frase que sus Ministros dicen desde hace semanas: “Putin no ganará la guerra. Ucrania sobrevivirá”. Como fin a su discurso, Scholz se atrevió una vez más a comparar la invasión de Ucrania con la Segunda Guerra Mundial y afirmó que “la libertad y la seguridad triunfarán, al igual que la libertad y la seguridad triunfaron hace 77 años sobre la servidumbre, la violencia y la dictadura”. El legado del 8 de mayo significaría eso para él.