Putin responderá si se despliegan tropas en Suecia y Finlandia

El presidente Vladimir Putin aseguró este miércoles que Rusia respondería de la misma manera si la OTAN desplegaba tropas e infraestructura en Finlandia y Suecia después de que completen su integración en la alianza militar liderada por Estados Unidos. “Con Suecia y Finlandia, no tenemos los problemas que tenemos con Ucrania. Quieren unirse a la OTAN, adelante”, dijo Putin a la televisión estatal rusa después de conversaciones con líderes regionales en el estado ex soviético de Turkmenistán en Asia Central. “Pero deben entender que antes no había ninguna amenaza, mientras que ahora, si se despliegan contingentes militares e infraestructura allí, tendremos que responder de la misma manera y crear las mismas amenazas para los territorios desde los que se crean las amenazas hacia nosotros”.

Reconoce Putin que resultará inevitable que las relaciones de Moscú con Helsinki y Estocolmo se agriaran por su membresía en la OTAN. “Todo estuvo bien entre nosotros, pero ahora podría haber algunas tensiones, ciertamente las habrá”, dijo. “Es inevitable si hay una amenaza para nosotros”.

Putin esto estos comentarios un día después de que Turquía, miembro de la OTAN, levantara su veto sobre la solicitud de Finlandia y Suecia de unirse a la alianza después de que las tres naciones acordaran proteger la seguridad de las demás. La medida significa que Helsinki y Estocolmo pueden continuar con su solicitud para unirse a la OTAN, lo que marca el mayor cambio en la seguridad europea en décadas.

El jefe del Kremlin agregó que los objetivos de lo que Moscú llama su “operación militar especial” en Ucrania se mantuvieron sin cambios, que su objetivo era “liberar” la región del Donbás en el este de Ucrania y crear las condiciones para garantizar la seguridad de Rusia. Putin considera que las tropas rusas habían avanzado en Ucrania y que la intervención militar iba según lo planeado. No había necesidad, añadió, de fijar una fecha límite para el fin de la campaña.