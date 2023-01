Edgar Boulai, el hombre que masacró a toda una familia a machetazos en 1995

Gilberte Crovisier, de 71 años, miraba con preocupación la posible liberación de Edgar Boulai, de 66 años, que mató a machetazos a su hija, al yerno y a sus dos nietos de 3 años y 22 meses en septiembre de 1995 en Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne (Francia) .

Finalmente, la mujer se sintió aliviada después de ver que solicitud de libertad condicional del asesino fue rechazada por el tribunal de apelación: “Esta es su tercera solicitud de liberación, cada vez es una espada de Damocles sobre mi cabeza. Hoy es un gran alivio”, aseguró Crovisier.

Crovisier había movido cielo y tierra para encontrar a su hija desaparecida y al resto de la familia. A fuerza de implacabilidad, la mujer logró que las autoridades inician una investigación judicial que dio con el hallazgo de los cuatro cuerpos enterrados en el jardín de la casa familiar de la que Boulai se había apoderado.

Los cuerpos de la familia Davila no fueron encontrados hasta un año después. El hombre fue condenado a cadena perpetua en el año 2000 por el Tribunal de lo Penal en Seine-et-Marne por esta cuádruple masacre. Esta sentencia se encuentra acompañada de un período de seguridad de 18 años.

Cuando se anunció el veredicto, Boulai se mantuvo impasible y solo dijo una frase: “Afirmo que no maté a Donald y su familia”. Unos meses antes de su desaparición, Boulai fue echado de su apartamento por no pagar el alquiler. Se tuvo que ir a la calle y su amante lo amenazó con abandonarlo si no encontraba pronto otra vivienda.

Nada se sabe de su vida en prisión, salvo que se dedicó a la pintura. Incluso tuvo el honor de una exposición en 2015. Paisajes de playa, retratos de mujeres y cuadros inspirados en Picasso o Freud. Nada que sugiera que el hombre que sostiene el cepillo sea capaz de matar a un niño con un machete.