Qué fue la "Gran Niebla" de Londres que dejó más de 12.000 muertos en solo cinco días: la historia de un suceso sin precedentes

La niebla es uno de los fenómenos meteorológicos más comunes. Pequeñas gotas de agua entran en suspensión y producen un efecto que reduce notablemente la visibilidad. Así, cuanto más densa y espesa sea, menos será la distancia a la que podamos ver. Existen diversos tipos, aparentemente inofensivos, pero también está el caso de la niebla ácida. Una de sus manifestaciones menos probables, y a su vez, más peligrosas. En Londres, hace más de 50 años, vivieron un suceso sin precedentes al que llamaron "la gran niebla". Esta peculiaridad, presente en cinco días, dejó más de 12.000 muertos.

Fueron cinco días perdidos en la oscuridad. Literalmente, la capital británica se levantó aquel 5 de diciembre de 1952 totalmente ciega; el humo denso no dejaba ver nada, miraran donde miraran los ciudadanos, solo había un color blanquecino que no distinguía una farola. En un principio, la ciudad del Támesis no se alarmó, pues las nieblas en esta época del año son algo común. Pero a medida que iban pasando las horas y la niebla densa no se desvanecía, los británicos se iban dando cuenta de que no era algo normal.

Aquel día había comenzado el que sería el peor fenómeno de contaminación atmosférica en la historia de Europa occidental. Un día antes, un anticiclón había provocado la ausencia total de viento en Gran Bretaña, que además derrumbó las temperaturas y provocó que el área metropolitana de Londres se pusiera quemara mucho carbón.

Fábricas, vehículos y viviendas expulsaron una gran cantidad de dióxido de carbono y hollín, que mezclados con la humedad, se convirtió en una densa niebla que paralizó la ciudad. Aquella capa de "smog" causó grandes perturbaciones al reducir la visibilidad.

¿Qué pasó en Londres en 1952? Así fue la "niebla asesina" que dejó miles de muertos y afectados por la contaminación

Se produjeron varios accidentes de tráfico, muchas personas enfermaron por sus efectos en el tracto respiratorio humano y el transporte público cesó, además de que el servicio de ambulancias tuvo que detenerse, lo que provocaba que los particulares se trasladaran como pudieran a los hospitales, en ocasiones demasiado tarde.

Según datos publicados por las autoridades británicas, fallecieron en torno a 4.000 personas. En base a una investigación posterior, se concluyeron que en total fueron más de 12.000 muertos. No solo durante los días en los que duró la "gran niebla", pues la mortalidad se mantuvo elevada durante meses después debido a los graves problemas respiratorios, como hipoxia, pus en las vías respiratorias, bronquitis o bronconeumonía.

Entre las víctimas, muchos fueron ancianos o jóvenes. Asimismo, más de 100.000 personas dijeron haber sido afectadas, mientras que miles de animales también aparecieron muertos por las calles.

Por supuesto, también tuvo consecuencias políticas, primordiales para la reducción de la contaminación del aire debido al impacto medioambiental que tuvo este evento. El Parlamento británico aprobó la "Clean Air Act" y se ofrecieron incentivos financieros a los propietarios de las viviendas para que reemplazaran los fuegos de carbón con alternativas más sostenibles.

Durante años se culpó al carbón, pues se decía que era de mala calidad. No obstante, hace unos años se llevó a cabo una investigación por Renyi Zhang, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Texas A&M, que coordinó un equipo para entender qué mecanismos habían provocado aquella trampa mortal. Para ellos, la clave estuvo en el dióxido de nitrógeno, otro producto de la combustión del carbón, pero que, gracias a la niebla abundantísima natural, produjo partículas ácidas.