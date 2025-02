Por qué hay países que son de la Unión Europea pero no usan el euro como moneda oficial: estos son los casos

La Unión Europea es el grupo más mayoritario de Europa, de la que la mayoría de los países europeos forman parte. Desde su creación, distintas naciones se han ido adhiriendo y a día de hoy, conforman el Grupo de los 27 (que eran 28 hasta la salida de Reino Unido por el Brexit). Y entre sus medidas conjuntas que han ido tomando a lo largo de su historia, está la de instaurar el euro como moneda oficial. Sin embargo, esta divisa no está presente en todos los países de la UE, pues algunos territorios no integrados en la Eurozona pero dentro de la entidad tienen monedas distintas al euro.

La UE está formada por: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Mientras cada uno tiene una situación particular, son siete los países integrados dentro de la Unión Europea que no tienen el euro como moneda oficial, de tal forma que, en contraste, veinte de los Estados miembros sí la usan de forma conjunta.

De los países que forman el Grupo de los 27, Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía no están dentro de la Eurozona, y por tanto, no tienen el euro como moneda oficial, de tal manera que en estos países se maneja una divisa diferente. También destaca el caso de Croacia, el último país que ingresó en la eurozona y empezó a usar el euro en 2023, hasta entonces, estuvo diez años dentro de la UE sin usar la divisa europea (hasta el 31 de diciembre de 2022, su moneda oficial era la kuna).

El motivo por qué Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Dinamarca no tienen el euro pero son de la Unión Europea

La República checa usa la corona checa, y mantiene esta moneda debido a que no cumple con varios de los criterios establecidos por la UE, sobre todo por temas económicos relacionados con la inflación y el déficit presupuestario. Por otro lado, tampoco cumple con algunos requisitos para integrarse en la Eurozona. Aunque las autoridades checas sopesan que de aquí a unos años puedan cambiar su divisa al euro, lo cierto es que no existe interés a medio plazo.

También está el caso de Bulgaria, que usa el lev búlgaro. Esta nación sí ha mostrado interés en entrar en el euro cuanto antes, pero debido a problemas de inflación, el proceso se ha ralentizado con los años. Eso sí, en agosto de 2024, el Parlamento búlgaro aprobó la Ley de Adopción del Euro, que podría entrar en vigor a partir del 1 de julio de 2025.

Hungría usa el florín húngaro, y no hay fecha estimada a que use el euro como divisa nacional. Además, según el Banco Central Europeo, este país supera de forma elevada los valores de referencia en déficit fiscal, inflación y deuda pública, algo que le priva a entrar en la Eurozona.

Mientras tanto, Rumanía tampoco cumple con los requisitos para entrar al euro por los mismos motivos, permaneciendo con su divisa, el leu rumano, aunque el Gobierno rumano ha establecido como objetivo el 2029 para adoptar la divisa europea. También está el caso de Polonia, que con sloty polaco y pese a que cumple con los requisitos de adoptar el euro, lo cierto es que las autoridades locales priorizan su divisa para tener mayor control sobre la política económica.

Mientras tanto, Suecia y Dinamarca usan la corona como divisa, aunque cada país la suya: Estocolmo, la corona sueca, y Copenhague, la corona danesa. En 2003, la población sueca rechazó mediante referéndum la adopción del euro, y desde entonces mantienen la soberanía y prioridad sobre su divisa. Caso similar el del país danés, pues es el único país de la UE con una cláusula de exclusión voluntaria para no adoptar el euro, gracias al Tratado de Maastricht de 1993, y aunque cumple con muchos de los requisitos, dan prioridad a la corona danesa por razones políticas.