Scholz y Macron impulsan reformas para una Europa que es “mortal”

A poco más de una semana para las elecciones europeas, Emmanuel Macron y Olaf Scholz firmaron un artículo conjunto, que fue publicado este martes por el periódico “Financial Times”, en el que proponen medidas para fortalecer la soberanía y la competitividad europeas. "Nuestra Europa es mortal y debemos estar a la altura del desafío", dijeron los dos políticos. Europa está viviendo un "punto de inflexión" y los fundamentos del estilo de vida europeo ya no deberían darse por sentados, aseguraron. Para lograrlo, ambos líderes proponen fortalecer con éxito la competitividad, la resiliencia de Europa o la transformación digital. Además, coinciden que, para alcanzar este objetivo, Europa debe afirmarse como una fuerte potencia industrial y tecnológica y, al mismo tiempo, convertirse en el primer continente climáticamente neutro. Por lo tanto, Alemania y Francia intentarán dar este “nuevo impulso” al próximo mandato de la Unión Europea (UE) así como prestar especial atención a tecnologías clave como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, los viajes espaciales, las comunicaciones móviles o la movilidad. Una vez más, tanto Scholz como Macron destacaron la necesidad de un sector financiero y bancario europeo más integrado. Lo que se necesita, entre otras cosas, es la armonización de la legislación fiscal y de insolvencia corporativa, así como un “producto de inversión y ahorro transfronterizo simple y eficiente para todos”, dijeron.

Unas palabras que sirvieron como colofón a la última jornada de la visita de Estado de Macron a Alemania en la que el líder francés fue honrado con el Premio Internacional de la Paz de Westfalia. En el discurso de entrega, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier elogió al presidente galo como motor del desarrollo europeo y de la amistad franco-alemana. “No eres solo un hacedor, eres un alentador. Donde otros hablan de límites, tú hablas de horizontes”, dijo Steinmeier que se refirió a Macron como un europeo apasionado. "El hecho de que Francia y Alemania estén tan cerca hoy se debe en gran parte a personas como usted", aseguró el presidente alemán. Steinmeier también destacó el compromiso diplomático de Macron. En febrero de 2022, Francia y Alemania hicieron todo lo posible para mantener la paz y una relación fiable con Rusia. "Intentamos impedir la guerra por medios políticos", enfatizó. El presidente ruso Vladimir Putin “aplastó brutalmente” este esfuerzo. Desde entonces, concluyó Steinmeier, “fue usted quien durante mucho tiempo y con vehemencia invocó la soberanía europea, una Europa que representa sus intereses de manera independiente: política, tecnológica y militarmente". El Premio de la Paz de Westfalia se creó en 1998 para conmemorar el 350 aniversario de la Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años en 1648 y honra a las personas e instituciones que son modelos de compromiso y voluntad de entablar un diálogo para mantener la paz y la independencia de Europa.

Macron finalizó este martes su visita de Estado de tres días a Alemania. Como último acto, Macron y Scholz, así como varios ministros de ambos gobiernos, se reunieron en el castillo de Meseberg para celebrar consultas conjuntas centradas en la seguridad, así como en la política europea de competencia. Fue la primera vez, en 24 años, que un presidente francés viajó a Alemania para una visita de Estado y el encuentro se saldó con un acuerdo sobre las líneas principales: Europa debe volverse más independiente y soberana. No obstante, y aunque Scholz y Macron comparten este objetivo, el camino no viene exento de ciertas discordias como, por ejemplo, la economía. Tanto París como Berlín acaban de lanzar una iniciativa conjunta para lograr un mayor crecimiento, aunque la lectura de Macron es completamente diferente a la de Scholz. En su discurso sobre Europa en la Universidad de la Sorbona de París a finales de abril, el presidente francés pidió un cambio de paradigma: "Mercado abierto, sí, pero tenemos que defender nuestros intereses. No podemos ser los únicos que nos atenemos a las viejas reglas comerciales”. Unas palabras que suenan a proteccionismo y por ende pueden suponer un fracaso para la economía alemana orientada a las exportaciones, que coopera fuertemente con China y que no podría utilizar una carrera de aranceles protectores.

La defensa es el segundo punto conflictivo entre Alemania y Francia. "No deberías descartar nada". Esta frase pronunciada por Macron provocó sonadas críticas en Berlín a finales de febrero. Existen diferentes enfoques para armar a Ucrania. Mientras que el gobierno de París hace tiempo que proporcionó a Kiev sus misiles de medio alcance "SCALP", el gobierno federal se ha negado a suministrar misiles de crucero "Taurus".

Opuestos, pero ¿compatibles?

Scholz y Macron es una historia de constantes idas y venidas. Los temperamentos no podrían ser más diferentes. Uno salta como una pelota de goma de cita en cita, de visión en visión, dando discursos pulidos durante horas, mientras que el otro prefiere cavilar durante mucho tiempo y de forma intensiva y es extremadamente reacio a comunicarse con el exterior. La predecesora de Scholz, Angela Merkel y Macron también tuvieron fuertes desacuerdos al principio. Al final algunos analistas acuñaron el término "Mercron" para referirse a un dúo que se había unido a pesar de diferencias fundamentales en cuestiones económicas o de temperamentos. Sin embargo, tal y como asegura la prensa alemana, no es seguro que en un futuro próximo pueda surgir un dúo “Schocron”; es decir, un Scholz y un Macron que encuentren metas sin diferencias.