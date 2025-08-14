Dos agentes, heridos en un tiroteo en la frontera entre Virginia y Carolina del Norte

Al menos dos agentes del condado de Pittsylvania resultaron heridos en la noche del miércoles 13 de agosto durante un tiroteo cerca de la frontera entre Virgina y Carolina del Norte. Así lo ha confirmado el representante republicano por Virginia, John McGuire, en redes sociales.

“Mis pensamientos y oraciones están con los agentes que fueron baleados en el condado de Pittsylvania, así como con sus familias”, dijo McGuire en una publicación en X. “Seguimos de cerca la situación y tenemos presentes a todos los afectados en nuestros corazones durante este momento difícil”, añadió.

Según se informó desde Fox News, una gran presencia policial permaneció en el lugar el miércoles por la noche en Gretna, cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Virginia. Medios locales precisaron que los agentes cumplían una orden de registro cuando comenzaron los disparos. Ambos necesitaron el apoyo del equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT), que finalmente lograron retirar a las víctimas de la casa donde sucedieron los hechos y trasladarlas al hospital.

De momento, los hechos están siendo investigados.