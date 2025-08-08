Falsifican la firma de una mujer con demencia para robarle su casa en Nueva York y estafar más de 300.000 dólares

A sus 88 años, Renuka Bherwani, una residente india de Queens, Nueva York, se convirtió en víctima de un sofisticado esquema de fraude inmobiliario que pone en evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a estafadores sin escrúpulos.

La mujer, que sufría demencia avanzada y se encontraba bajo cuidados paliativos, fue engañada por dos individuos que se hacían pasar por amigos cercanos: Deepa Roy (68) y Víctor Quimis (39). Aprovechando el fallecimiento de su esposo en 2022, los acusados falsificaron documentos legales, incluyendo la firma de Bherwani, para apropiarse de su vivienda en Kew Gardens Hills, adquirida en 1986.

El plan incluyó la alteración de facturas de servicios y escrituras, transfiriendo la propiedad primero a nombre de los estafadores y luego a una empresa controlada por Quimis: Hunter Studios & Developer Corporation. A través de una hipoteca fraudulenta por 552.500 dólares, Quimis logró embolsarse más de 300.000, de los cuales compartió 15.000 con Roy.

El hijo de Bherwani descubrió el fraude al revisar documentos que mostraban a Quimis como nuevo propietario. Su denuncia activó una investigación que derivó en al menos diez cargos criminales, incluyendo hurto mayor en primer grado y fraude hipotecario.

Quimis fue arrestado y liberado sin fianza, mientras Roy permanece prófuga con una orden de detención activa.