El Gobierno francés supera su octava moción de censura, esta vez por la edad de jubilación

El Gobierno francés del primer ministro François Bayrou supero este martes una nueva moción de censura, la octava en seis meses y medio, presentada en esta ocasión por los socialistas debido a la edad de jubilación, según ha compartido EFE.

La moción, que recibió el apoyo de todos los partidos de la izquierda pero no de otros grupos parlamentarios, recibió 189 votos a favor, cuando necesitaba 289 para salir adelante. "La mayoría requerida no ha sido alcanzada, la moción de censura no ha sido adoptada", anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, al contabilizarse los votos.

Los socialistas habían presentado su moción por la negativa de Bayrou a presentar un texto legal en la Asamblea para debatir la edad mínima de jubilación, que la impopular reforma de las pensiones de 2023 elevó de 62 a 64 años. Sin embargo, la negativa de la ultraderecha de Marine Le Pen a apoyar la iniciativa condenó la propuesta al fracaso. En diciembre, la unión de la ultraderecha con la izquierda tumbó al Gobierno del conservador Michel Barnier y obligó al presidente Emmanuel Macron a recurrir al centrista Bayrou.

Al defender la moción, la diputada socialista Estelle Mercier acusó al primer ministro de "deshonrar su palabra" por faltar al compromiso que había asumido en enero de presentar un texto legal si los sindicatos y la patronal no lograban un acuerdo sobre la edad de la jubilación en un proceso de diálogo social que concluyó sin avances.

Bayrou replicó que las finanzas públicas afrontan un "peligro mortal" debido al creciente endeudamiento del Estado, y recordó que "no tenemos" el dinero para pagar las pensiones, por lo que no se puede pensar en empeorar aún la situación. Ese dinero "lo tenemos que tomar prestado cada mes, cada año", añadió, en un proceso que supone "una trampa en la que encerramos a los más jóvenes".