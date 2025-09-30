El Gobierno marroquí se compromote a dialogar con los jóvenes para escuchar sus reivindicaciones

El Gobierno de Marruecos, en reunión urgente presidida por Aziz Akhannouch, ha acordado "escuchar las demandas de los jóvenes en espacios públicos y en línea para responder responsablemente a través de debates dentro de las instituciones, mientras se encuentran soluciones realistas e implementables". La declaración elogió el compromiso de las autoridades de seguridad de acuerdo con la ley.

El acuerdo, en el que por un lado se abre al diálogo y por otro se aoya a las Fuerzas de Seguridad que han tratado de mantener el orden, se produce despues de las manifestaciones habidas en los últimos días convocadas por el grupo "Generación Z 212" para exigir mejorar sociales.

A este respecto, el Ejecutivo anunció medidas para rehabilitar hospitales y aumentar el número de profesionales de la salud en línea con los estándares internacionales. La declaración aclaró que los resultados de estas reformas requieren tiempo para ser evaluados completamente.

Reiteró su compromiso de implementar el programa gubernamental "para fortalecer los pilares del Estado Social, continuar las reformas en salud y educación, promover la inversión y brindar oportunidades laborales, junto con programas de vivienda y empoderamiento juvenil, abordar el estrés hídrico y reformar la justicia, de manera que se apoye el contrato social entre los ciudadanos y el Estado"