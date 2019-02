Guaidó desmiente a Borrell y afirma que el viaje de Pons era «oficial»

Que una delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo –entre los que se encontraba el vicepresidente primero del Grupo del PPE y portavoz de la delegación española, Esteban González Pons–, fuera expulsada de Venezuela por el régimen ilegítimo de Maduro no es para el ministro de Exteriores, Josep Borrell, suficientemente grave para que ni España ni el resto de la Unión Europea tomen medidas. Todo lo contrario al sentir de la Asamblea Nacional de Venezuela, que aprobó el martes (de madrugada en España) una resolución de rechazo a la expulsión por parte «del régimen usurpador» y comunica a los miembros de la UE que su iniciativa del Grupo de Contacto «solo tendrá sentido si busca ofrecer y acordar con el régimen usurpador las garantías y condiciones para que entregue el poder de acuerdo a la Constitución, y se inicie un proceso de transición» donde se restablezca la plena vigencia de la Carta Magna y del Imperio de la Ley.

Aunque Borrell condenó el veto del régimen contra los eurodiputados, aseguró que no viajaban en nombre de una institución europea, sino que se representaban «a sí mismos», tratándoles como si fueran turistas. Incluso comparó el viaje de la delegación del PPE con los de Puigdemont. «Hay que distinguir entre una misión del Parlamento Europeo y un viaje que organizan los eurodiputados representándose a sí mismos o a los grupos a los que pertenecen. No es lo mismo. No es lo mismo que Puigdemont vaya a tomar café en el Parlamento de Berlín, o el señor Torra ser invitado por el Parlamento de Berlín. No es lo mismo. Puede ser invitado por un miembro, eso no es invitación de la institución. Aquí pasa lo mismo», dijo.

Sin embargo, en la resolución de la Asamblea Nacional se especifica que los eurodiputados retenidos y expulsados «habían sido invitados por el presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a una visita marco de las relaciones entre parlamentos», demostrando con estas palabras que el viaje sí era oficial. Por ello, González Pons subrayó en Twitter que «si Borrell es caballero debería pedirnos disculpas por haber puesto en duda la naturaleza de nuestro viaje. Debe aclarar de parte de quién está, si lo sabe», ya que España y la UE han reconocido a Guaidó. La Asamblea Nacional destaca que la expulsión de los eurodiputados «constituye un abuso del régimen usurpador de Maduro» y no solo va contra la institución de la inmunidad parlamentaria a nivel doméstico, sino que ahora «impide la entrada y el libre tránsito a representantes del pueblo europeo» y «como representantes del pueblo de Venezuela» ofrece sus disculpas a los eurodiputados y les agradece «su apoyo incondicional por la recuperación de la democracia y la libertad».

En dicha resolución se hace un llamamiento a la UE para «que denuncie estos hechos, que demuestran el carácter autocrático y tirano del régimen», y se advierte de que debe ser consciente de que «no puede haber negociación posible con un régimen que no tiene ni vocación ni voluntad democrática, sino que llama a diálogos en pos de ganar tiempo para perpetuarse en el poder». Pons tratará de entrar este fin de semana aVenezuela desde Colombia para seguir la entrega de la ayuda humanitaria.