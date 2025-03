¿Qué le espera a Ucrania tras la agria trifulca con Trump en el Casa Blanca?

La bronca entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca el viernes fue chocante pero no del todo inesperada, según los analistas, que ven cada vez más incierto el futuro de Ucrania. El presidente estadounidense Trump lleva tiempo criticando la ayuda millonaria que Estados Unidos desembolsó a Ucrania después de que Rusia invadiera su territorio en febrero de 2022. Y durante la campaña prometió poner fin a la guerra pronto, si ganaba las elecciones.

El 12 de febrero habló con su par ruso, Vladimir Putin, dando a entender que entablaba negociaciones de paz sin implicar a Ucrania, lo cual enfureció a Kiev y descolocó a los europeos. Desde entonces, Zelenski y los aliados europeos de Washington han pedido a Trump que ofrezca garantías de seguridad para cualquier tregua, con el fin de garantizar que habrá consecuencias si cualquiera de las partes la rompe.

Trump, sin embargo, se ha negado a decir si proporcionaría las garantías. Cree que Putin "cumplirá su palabra" y la respetará lo suficiente como para no romper ningún acuerdo. El viernes las tensiones estallaron por lo que Trump y su vicepresidente, JD Vance, dicen que es una falta de gratitud de Zelenski por el apoyo estadounidense. "Puede volver cuando esté preparado para la paz", dijo Trump, que echó a Zelenski de la Casa Blanca antes de un almuerzo y una rueda de prensa previstos.

Brian Finucane, del International Crisis Group (ICG), cree que lo ocurrido no es "del todo sorprendente". "La actuación del presidente y el vicepresidente en el despacho oval no tuvo precedentes, pero no fue del todo sorprendente dados los conocidos sentimientos del presidente Trump sobre el apoyo militar estadounidense a Ucrania y la narrativa sobre la guerra de Rusia contra Ucrania que él ha promovido", dijo.

Cuando se les ha preguntado, Trump y los miembros de su administración se han negado repetidamente a responsabilizar a Moscú del inicio del conflicto. El viernes, el magnate republicano pareció dar a entender que no criticaba a Putin porque las negociaciones estaban en curso.

"Tarde o temprano"

El analista político ucraniano Volodimir Fesenko declaró a la AFP que hay una larga lista de acciones estadounidenses bajo Trump que indican que esta ruptura estaba en el horizonte. "La forma en la que los estadounidenses nos presionan, los términos que utilizaron para hablar de Zelenski, de Ucrania hace una semana, su actitud hacia las negociaciones, su evaluación de la guerra ruso-ucraniana, su actitud hacia Rusia y Ucrania, la resolución de Estados Unidos en la ONU es un indicador", enumeró. "Todo esto demuestra que esta ruptura, esta explosión, tenía que producirse tarde o temprano", añadió.

Lo que no está claro es qué sucederá en adelante, pero podría ser un mal augurio para Ucrania, dijo Finucane, del ICG. "Hay rumores de que la administración (estadounidense) podría reducir los envíos de armas a Ucrania", actualmente en curso en virtud de la autoridad presidencial, afirmó. Esos envíos de armas fueron aprobados por el expresidente Joe Biden cuando estaba a punto de dejar el cargo, en lo que parece un intento de asegurar miles de millones en ayuda adicional antes de que Trump asumiera.

En declaraciones a Fox News tras la tensa reunión en la Casa Blanca, Zelenski reconoció que sería "difícil" para Ucrania contener a las fuerzas invasoras rusas sin el apoyo de Estados Unidos. Añadió, sin embargo, que creía que la relación de Kiev con Washington se podría reconducir, pero quiere que Trump se ponga "realmente más" del lado de Ucrania.

En Europa, la trifulca del viernes causó alarma, y varias potencias de la Unión Europea (UE) reiteraron su apoyo a Ucrania. Francia, Alemania, Reino Unido y otros países manifestaron su respaldo a Kiev. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, hizo una declaración aún más contundente, en la que parecía cuestionar el liderazgo de Estados Unidos en la alianza transatlántica entre las potencias europeas y Washington. "Hoy ha quedado claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Depende de nosotros, los europeos, aceptar este reto", escribió en las redes sociales.

Más de una decena de líderes europeos se reunirán el domingo en Londres para hablar de la guerra en Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también ha convocado para el 6 de marzo una cumbre europea especial dedicada a Ucrania.