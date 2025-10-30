Hamás entrega los restos de dos supuestos rehenes israelíes a la Cruz Roja

El grupo palestino Hamás ha entregado este jueves al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los supuestos restos de dos rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, han anunciado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha llamado a la milicia a "cumplir el acuerdo" para devolver a todos los fallecidos tras las últimas polémicas. El brazo armado de Hamás ya había adelantado hace unas horas que entregaría este jueves otros dos cuerpos, sin especificar identidades, como suele ser habitual en estos casos, según Europa Press.

El CICR ejerce de mediador entre ambas partes, dentro de un acuerdo de alto el fuego que ha peligrado en los últimos días entre amenazas cruzadas de incumplimientos y ataques. El acuerdo contempló en un inicio la liberación de los 20 rehenes que aún seguían con vida en la Franja de Gaza, paso previo a que Hamás entregase también los restos de otros 28 fallecidos. Israel sólo ha confirmado por ahora la recepción de 15 cuerpos, después de que los últimos restos entregados coincidiesen con los de otro cadáver recuperado con anterioridad.