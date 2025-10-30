Acceso

Hamás entrega los restos de dos supuestos rehenes israelíes a la Cruz Roja

Israel ha confirmado la recepción de otros 15 cuerpos

October 13, 2025, Dair El-Balah, Gaza Strip, Palestinian Territory: Vehicles of the International Committee of the Red Cross (ICRC) leave with the second batch of released Israeli hostages released by Hamas in the south of Deir el-Balah in the central Gaza Strip, on October 13, 2025. Israel said that the last 20 living hostages released by Hamas on October 13 had arrived in the country Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy 13/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
O.Próximo.- Israel confirma que uno de los cadáveres entregados por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenesCONTACTO vía Europa PressEuropa Press
El grupo palestino Hamás ha entregado este jueves al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los supuestos restos de dos rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, han anunciado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha llamado a la milicia a "cumplir el acuerdo" para devolver a todos los fallecidos tras las últimas polémicas. El brazo armado de Hamás ya había adelantado hace unas horas que entregaría este jueves otros dos cuerpos, sin especificar identidades, como suele ser habitual en estos casos, según Europa Press.

El CICR ejerce de mediador entre ambas partes, dentro de un acuerdo de alto el fuego que ha peligrado en los últimos días entre amenazas cruzadas de incumplimientos y ataques. El acuerdo contempló en un inicio la liberación de los 20 rehenes que aún seguían con vida en la Franja de Gaza, paso previo a que Hamás entregase también los restos de otros 28 fallecidos. Israel sólo ha confirmado por ahora la recepción de 15 cuerpos, después de que los últimos restos entregados coincidiesen con los de otro cadáver recuperado con anterioridad.

