Hamas financió con criptomonedas sus ataques a Israel

¿Cómo reunió Hamás los recursos para un ataque tan sofisticado contra uno de los ejércitos y servicios de inteligencia mejor preparados del mundo? Según los analistas, las criptomonedas desempeñaron un papel importante, informa DW.COM.

Como entidad terrorista designada, Hamás enfrenta sanciones y exclusión del sistema bancario internacional. Las medidas globales de financiación del contraterrorismo van después de cualquier intento de recaudación de fondos por parte del grupo. Aun así, los informes muestran que Hamás recibió una cantidad significativa de financiación en forma de criptomonedas en los años previos al último ataque brutal de la organización terrorista contra Israel. Hamás recibió 41 millones de dólares (39 millones de euros) entre agosto de 2021 y junio de 2023, según la empresa de software y análisis de criptomonedas BitOK, con sede en Tel Aviv.

La Yihad Islámica Palestina (PIJ), cuyos militantes se unieron a Hamás para llevar a cabo el ataque, recibió otros 93 millones de dólares en criptomonedas, según Elliptic, investigador de criptomonedas con sede en Londres.

Las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás, también han recibido millones de dólares en transferencias de criptomonedas, según un análisis de Elliptic. Estas transferencias se produjeron en forma de bitcoin , la moneda estable tether y otros criptoactivos, incluido dogecoin, una criptomoneda popular entre Elon Musk que inicialmente se inventó como una broma.

Algunos de estos grupos incluso están involucrados en la minería de criptomonedas, dice Elliptic, lo que les permite ganar más dinero con el mantenimiento básico de las redes de criptomonedas.

Bajo el gobierno de Hamas, Gaza ha experimentado un severo aislamiento económico de muchos países. Los bloqueos con los vecinos Israel y Egipto han restringido el movimiento de bienes y personas. Incluso con estas restricciones, la revista estadounidense Forbes nombró a Hamás como uno de los grupos terroristas más ricos del mundo en 2014, cuando se estimaba que su facturación anual alcanzaba los mil millones de dólares. Esto provino de impuestos y tasas, así como de ayuda financiera y donaciones. Gran parte de la financiación de Hamás proviene de expatriados o donantes privados en la región del Golfo.

Irán es considerado uno de los patrocinadores financieros más destacados de Hamás. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la potencia de Oriente Medio proporciona a Hamás y otros grupos terroristas palestinos alrededor de 100 millones de dólares al año en financiación. Qatary Turquía también han respaldado financieramente a Hamás.

Las criptomonedas han facilitado que los partidarios de Hamás en zonas hostiles al grupo eludan las sanciones. Ya en 2019, las Brigadas al-Qassam pedían a sus seguidores en su canal de redes sociales el envío de bitcoins. "La realidad de la yihad es el gasto de esfuerzo y energía, y el dinero es la columna vertebral de la guerra", escribió Hamás en una publicación, adjuntando una dirección de billetera que recibió alrededor de 30.000 dólares en bitcoins ese año.

Sin embargo, en abril de 2023, el grupo dijo que dejaría de recaudar fondos en bitcoins. Esto se debió a una "duplicación de los esfuerzos hostiles contra cualquiera que intente apoyar la resistencia a través de esta moneda", dijeron en Telegram. Las criptomonedas todavía están lejos de ser la mayor fuente de financiación del terrorismo, pero hay un creciente interés en cortar este canal hacia Hamás.

Tras el ataque del 7 de octubre, las autoridades israelíes anunciaron que habían congelado varias cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamas, diciendo que el grupo había organizado otra convocatoria para recaudar fondos en las redes sociales. "La Unidad Cibernética de la Policía y el Ministerio de Defensa tomaron inmediatamente medidas para localizar y congelar estas cuentas, con la ayuda del intercambio de criptomonedas Binance, con el fin de desviar los fondos al tesoro estatal", decía un comunicado de la policía. Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Si bien coopera con las autoridades israelíes, el propio intercambio está bajo escrutinio por el papel indirecto pero significativo que ha desempeñado en la financiación del terrorismo. En los últimos años, las autoridades han intentado confiscar criptomonedas almacenadas en docenas de cuentas de Binance vinculadas a Hamás, según informes del Wall Street Journal . El Departamento de Justicia de EE. UU. también investiga para prevenir el lavado de dinero.

Las comunicaciones internas de Binance reveladas en procedimientos judiciales indican que, si bien Binance no puede buscar clientes delictivos, conoce y tolera esta base de clientes. En un intercambio interno, el exjefe de cumplimiento Samuel Lim escribió que los terroristas suelen enviar pequeñas sumas, ya que grandes sumas constituirían lavado de dinero. "No se puede comprar un AK 47 [rifle de asalto] por 600 dólares", responde un colega. Binance no respondió a la solicitud de comentarios de DW.

Las Naciones Unidas estiman que las criptomonedas representan el 20% de la financiación del terrorismo en el mundo. La reciente incautación de las cuentas de Hamás ha renovado el escrutinio de las criptomonedas . Los críticos dicen que las criptomonedas son la herramienta de financiación perfecta para los delincuentes porque los pagos pueden ser difíciles de rastrear y pueden evadir las regulaciones financieras. "Es alarmante y debería ser una llamada de atención para los legisladores y reguladores que las billeteras digitales conectadas a Hamás hayan recibido millones de dólares en criptomonedas", escribió la senadora estadounidense Elizabeth Warren en X, anteriormente Twitter. "Las criptomonedas son el arma financiera no tan secreta que financia a organizaciones terroristas como Hamás, las redes chinas de fentanilo y el programa de misiles de Corea del Norte".