Herido en Ucrania Trevor Reed, el exmarine estadounidense liberado en un intercambio de prisioneros con Rusia

Trevor Reed, un exmarine estadounidense que fue liberado de Rusia en un intercambio de prisioneros en 2022, ha resultado herido mientras combatía en Ucrania, según el Departamento de Estado. El portavoz Vedant Patel confirmó que el veterano de guerra había sido trasladado a Alemania para recibir atención médica, pero no concretó las causas que habían llevado a Reed a tomar las armas. Solo reconoció que la decisión del exmarine no tenía nada que ver con el Gobierno de Estados Unidos y que había obstruido los esfuerzos de la Administración Biden para conseguir la liberación de otros dos ciudadanos estadounidenses que siguen detenidos en Rusia, el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y el ejecutivo de seguridad corporativa Paul Whelan.

«Como he indicado, hemos sido increíblemente claros advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses, a los nacionales estadounidenses, que no viajen a Ucrania, y mucho menos que participen en los combates», apuntó en rueda de prensa Patel. «Como saben, no estamos en condiciones de prestar asistencia para evacuar a ciudadanos estadounidenses particulares de Ucrania, incluidos aquellos estadounidenses que decidan viajar a Ucrania para participar en los combates».

El Departamento no ha concretado la cifra de estadounidenses que se han presentado voluntarios para luchar en Ucrania. Pero la invasión atrajo a combatientes de todo el mundo, y las autoridades ucranianas presumen de que miles de voluntarios de decenas de países se hayan unido a su causa. Kyiv, de hecho, creó una fuerza de combate internacional pocos días después de la invasión rusa en febrero de 2022.

La gravedad de la lesión de Reed no está confirmada. El exmarine fue trasladado por una ONG al Landstuhl Regional Medical Center, un centro de atención traumatológica de nivel II situado en las inmediaciones de la base militar alemana de Ramstein, informa Associated Press.

Reed fue liberado en un intercambio de prisioneros con Moscú en abril de 2022 a cambio de un piloto ruso, Konstantin Yaroshenko, que había estado cumpliendo una condena federal de 20 años por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos. El exmarine había sido detenido en el verano de 2019, después de que las autoridades rusas le acusaran de agredir a un agente mientras era conducido por la Policía a una comisaría tras una noche de consumo excesivo de alcohol. Encajó por ello una condena de nueve años de prisión.

Washington dijo más tarde que había sido detenido de forma arbitraria y presionó para desatascar su liberación, mientras su familia defendía su inocencia. El entorno de Reed estaba preocupado por el deterioro de su salud. En un momento dado, dijo que tosía sangre mientras estaba detenido. También hizo una huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que estaba recluido.