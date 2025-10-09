La hermana de Madeleine McCann revela las amenazas de Julia Wandelt: "Daba miedo"

La hermana de Madeleine McCann, Amelie McCann, ha revelado en un juzgado de Leicester, en Reino Unido, la experiencia que tuvo con Julia Wandelt, la mujer polaca que desde hace años dice ser la niña desaparecida en 2007 en el Algarve portugués. Al igual que su madre, Amelie recibió insistentes mensajes de Wandelt que le generaron incomodidad y estrés hasta cotas insospechadas.

Estos mensajes iban desde cartas a fotografías manipuladas que trataban de revelar que Wandelt es en realidad la niña desaparecida hace 18 años en Portugal. A juicio de Amelie, esta correspondencia, no deseada por ella, fue en muchos momentos "espeluznante" y perturbadora. La fiscal del caso, Nadia Silver, también ha intervenido para explicar en el juzgado que Wandelt llegó a solicitar pruebas de ADN y supuestos recuerdos de la infancia.

Para Amelie, los mensajes recibidos por parte de esta mujer polaca de 24 años tenían un claro propósito: "Jugar con mis emociones". "No me gustó, me hizo sentir muy incómoda y no estoy segura si fue esta, pero claramente alteró o editó las fotos para que se parecieran más a ella, lo cual es bastante perturbador", ha asegurado la hermana de Madeleine, según recogen medios británicos como el diario Metro.

"Fue bastante angustioso ver los mensajes. Como pueden ver, es un mensaje largo y hay un tono de desesperación en él, lo cual me genera mucha tensión". En este caso, Amelie hace referencia a una larga carta en la que Julia Wandelt asegura a la joven McCann que ella es su "última esperanza". "Es bastante inquietante que ella presente estos supuestos recuerdos a pesar de que ella no es Madeleine".

Amelie McCann trató de bloquear a la ciudadana polaca en multitud de redes sociales, como TikTok. Sin embargo, esta llegó a ser contactada por la misma mujer incluso en la red social LinkedIn. Los mensajes no solo los recibió ella: también la madre de Madeleine, Kate McCann, recibió multitud de desesperantes mensajes por parte de Julia Wandelt, quien llegó a presentarse en la casa de la familia.

Wandelt está siendo juzgada por un posible delito de acoso sobre la familia McCann: tanto los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, como a sus hermanos, Amelie y Sean McCann.