“Es mi hijo”: una mujer desata el caos en el aeropuerto de Miami al intentar secuestrar a un niño y agredir al personal

Un grave incidente en el Miami International Airport ha terminado con la detención de Alvina Omisiri Agba, una mujer de 23 años acusada de intentar secuestrar a un niño de cuatro años en plena zona de control. El suceso, que generó momentos de tensión y caos entre los pasajeros, ha sido calificado como “extremadamente preocupante” por las autoridades locales.

Según testigos presenciales, Agba tomó al menor en brazos y gritó: “No, este es mi hijo”, ignorando los reclamos desesperados de la madre. La mujer rodeó al niño con sus extremidades, impidiendo que pudiera ser recuperado fácilmente. La escena provocó la intervención inmediata de varios ciudadanos, entre ellos Naylet Montano, que ayudaron a bloquear a la sospechosa mientras la madre lograba poner a salvo al pequeño.

La Oficina del Sheriff de Miami‑Dade acudió rápidamente al lugar y procedió a la detención de Agba. Durante el interrogatorio, la mujer declaró que “Dios se lo pidió”, y aseguró no recordar lo ocurrido tras el intento de secuestro. Los agentes confirmaron que no presentaba signos de estar bajo el efecto de sustancias, lo que añade complejidad al caso.

Agba ha sido acusada formalmente de interferencia en la custodia y dos cargos de agresión. Las autoridades continúan investigando los motivos detrás de su actuación, mientras el menor se encuentra a salvo con su familia.