Un hombre atropella a su cita después de que la mujer se negara a que él le oliese los pies

Lo que comenzó como una cita en línea terminó en una escena de agresión insólita en Aventura, Florida. Elmoncy Sercle, de 28 años, está acusado de atropellar con su camioneta a una mujer que conoció en la plataforma Seeking.com, después de que ella se negara a dejarle oler sus pies.

Según la declaración jurada de arresto, ambos se encontraron por primera vez el 24 de agosto en el Hotel Serena. Una vez en la habitación, Sercle le pidió olerle los pies y comprarle zapatos usados. “Cuando llegué allí, él sólo quería olerme los pies y no me sentí cómoda con eso”, declaró la víctima, que prefirió mantener el anonimato, al canal Local 10.

La mujer, que trabaja como modelo de pies y vende sus zapatillas por hasta 1.000 dólares, explicó que sus zapatos estaban en el coche. Al ir al baño, vio que Sercle salía de la habitación y corrió tras él, temiendo que intentara robarle. En el estacionamiento, según su testimonio, el hombre pasó junto a ella, dio un giro de tres puntos y la embistió con el vehículo.

La víctima sufrió raspaduras en la carretera y contusiones en el pecho y los brazos. “Por la gracia de Dios, todavía estoy de pie hoy”, afirmó ante las cámaras. La policía investiga si Sercle ha estado involucrado en incidentes similares con otras mujeres, aunque no se han revelado más cargos por el momento.

“Nunca había experimentado algo así antes”, dijo la mujer. “He conocido a mucha gente que tiene fetiches con los pies, obviamente, y nadie ha hecho nunca algo de este calibre”.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntan cómo una cita aparentemente inofensiva pudo terminar en una agresión con un vehículo. La investigación sigue abierta.