Mali ofrece a los yihadistas la posibilidad de entregarse a los soldados del Gobierno o los rusos para no ser ejecutados

"Entregarse a las fuerzas gubernamentales es la mejor solución para usted y su familia (ante las fuerzas armadas rusas o el ejército de Mali FAMA). ¡¡¡No serás EJECUTADO!!! Esta es una mejor solución que morir a causa de las armas, la aviación, la artillería y los drones rusos. No hay lugar para movimientos terroristas en suelo maliense. USTED DECIDE: volver a una vida pacífica con su familia O morir.... Para entregar sus armas y contactar a un especialista ruso, use WhatsApp: +223 67 75 25 62 O venga al puesto de control de FAMA BASE y muestre este folleto"

Así reza un folleto, insertado por Sahelintel en su canal en X. Ha sido publicado en el país africano que está especialmente castigado por el terrorismo yihadistas, tanto de Al Qaeda como del Estado Islámico, y contra el que luchan conjuntamente las fuerzas gubernamentales como los soldados del ÁQfrica Corps, que sustituyeron a los mercenarios del grupo Wagner.

Por los anuncios que diariamente publican ambas bandas yihadistas, no parece que el ofrecimiento haya surtido efecto. Además, se ha llegado a la situación de que son los propios terroristas, en especial los del JNIM de Al Qaeda, los que "denuncian" las supuestas atrocidades que los rusos, como hacían los de Wagner, cometen contra la población civil.