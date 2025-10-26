Un hombre multado con más de 600 euros por entrar en el metro de Londres con patines

Un hombre ha sido multado con 558 libras esterlinas (unos 642 euros) por acceder en patines a la estación de metro de Whitechapel, en el este de Londres. El incidente ocurrió el pasado 11 de julio, cuando John Cejas, de 27 años y residente en Manor Park, patinó a través de las barreras de entrada alrededor de las 12:30 del mediodía.

El personal de la estación lo detuvo inmediatamente, informándole que había infringido el artículo 15 del reglamento de Transport for London (TfL), que exige que todos los pasajeros ingresen a pie y prohíbe el uso de bicicletas, patines, scooters, patinetas o aerotablas en estaciones, plataformas y trenes.

En septiembre, TfL procedió a procesar judicialmente a Cejas, quien no se declaró culpable. El tribunal le impuso una multa de 220 libras, más 250 en costos judiciales y un recargo de 88 libras para la víctima, sumando un total de 558 libras (642 euros).

Este caso forma parte de una oleada de más de 700 procedimientos judiciales iniciados por TfL la semana pasada, que incluyen sanciones por evasión de tarifas, uso indebido de vehículos personales y violaciones de acceso en el transporte público londinense.