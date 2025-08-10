Un hombre sobrevive al aferrarse a un tren de alta velocidad que viajaba con destino a Austria: había salido a fumar un cigarrillo

Un joven argelino de 24 años ha protagonizado un episodio asombroso durante un viaje en tren, desafiando las normas de seguridad y poniendo en riesgo su propia vida. El incidente ha ocurrido en St. Pölten, una localidad cercana a Viena, durante un trayecto que provenía de Suiza.

El momento crítico ha surgido cuando el joven ha decidido bajar del tren para fumar, aprovechando una breve parada. Sin embargo, cuando el tren ha empezado a moverse, ha tomado una decisión desesperada que sorprendería a todos los pasajeros.

En un acto de supervivencia, el joven se ha aferrado al espacio entre dos vagones mientras el tren avanzaba a gran velocidad. Los pasajeros, testigos del momento, observaban con asombro y temor la escena que se desarrollaba ante sus ojos.

Consciente del peligro, el hombre habría comenzado a golpear las ventanas del tren, buscando desesperadamente ser rescatado. El conductor, advirtiendo la situación crítica, ha activado inmediatamente el freno de emergencia, permitiendo que el personal lo auxiliara y lo reintegrara al interior del vagón.

Las autoridades ferroviarias, representadas por Herbert Hofer, han calificado el incidente como extremadamente peligroso. Han señalado que este tipo de comportamientos no solo arriesgan la vida del individuo, sino también la de los equipos de rescate. El joven ha sido entregado a las autoridades en la estación deMeidling en Viena, sorprendentemente sin aparentes lesiones. Lo más llamativo del suceso fue que el tren solo ha sufrido un retraso de siete minutos.

Un precedente preocupante

Este no es un caso aislado. En enero, un húngaro de 40 años había protagonizado un incidente similar en Alemania, aferrándose a un tren de alta velocidad durante un trayecto de 20 millas mientras fumaba.

Por esto, las autoridades aprovecharon el caso para enfatizar la importancia de respetar las normativas de seguridad en trenes de alta velocidad. Recalcaron que la imprudencia puede tener consecuencias fatales no solo para el individuo, sino para todos los involucrados.