El humo de los incendios de España llega a Reino Unido: polémica por cómo lo ha anunciado el servicio meteorológico británico

El humo de los grandes incendios forestales de España y Portugal, sumado a una corriente de aire que ha llevado polvo del Sáhara hacia el norte, ha provocado que buena parte de Reino Unido se nublara esta semana. Al menos así lo anunció la Met Office, la agencia de meteorología británica, análoga a la Aemet española, en sus redes sociales.

El problema es cómo lo ha anunciado.

"¿Te has dado cuenta de que el cielo hoy no es tan azul?", escribía el organismo en la red social X. "El humo de los incendios forestales de España y Portugal, más polvo del Sáhara, ha llegado a Reino Unido".

Y continuaba: "Verás atardeceres y amaneceres increíbles en los próximos días, con rojos y naranjas más intensos gracias a la dispersión lumínica".

Este comentario no ha hecho excesiva gracia a muchos ciudadanos británicos, que respondían al mensaje de la Met Office de distintas formas. Algunos, asegurando que se trataba de un "sermón ecologista". Otros, lamentando el tono de la oficina meteorológica británica.

Es el ejemplo de un usuario en la red social X que responde al pseudónimo de Tom Powell, que hablaba del "tono clásico" de la oficina meteorológica. "Neutral, científico, ligeramente optimista, evitando insistir en el coste humano o los vínculos con el clima a menos que sean directamente relevantes".

"El mundo se está yendo a la mierda, pero al menos hay puestas de sol increíbles", criticaba.

Efectivamente, la ola de incendios forestales que azotan a España y Portugal se está haciendo notar con fuerza en el resto de Europa. La cuenta de Instagram de Andaluza de Meteorológica ha enseñado imágenes de satélites en las que se aprecian las nubes de humo sobrevolando también todo el litoral atlántico de Francia.