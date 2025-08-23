Impresionantes imágenes del volcán más activo del mundo, que vuelve a rugir con columnas de hasta 100 metros de lava a presión

El volcán Kilauea, considerado el más activo del planeta, ha iniciado una nueva erupción este viernes 22 de agosto, proyectando columnas de lava que alcanzaron los 100 metros de altura. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGC), el flujo de lava se extendió aproximadamente 300 metros desde la boca norte del cráter, creando una impactante estampa natural de fuerza volcánica.

Hawaii's Kilauea volcano erupts, marking 31st eruption since December 2024 M. ZOELLER/USGS HANDOUT Agencia EFE

Hawaii's Kilauea volcano erupts, marking 31st eruption since December 2024 M. ZOELLER/USGS HANDOUT Agencia EFE

Trigésima primera erupción en ocho meses

El instituto geológico estadounidense, que monitorea constantemente la actividad del volcán, ha documentado visualmente este nuevo episodio eruptivo que se limita al cráter superior. Medios locales confirmaron que en ningún momento se vio amenazado ningún área residencial, incluso durante el pico máximo de actividad. Las impresionantes proyecciones de lava se atribuyen a obstrucciones temporales en los conductos internos del volcán.

Hawaii's Kilauea volcano erupts, marking 31st eruption since December 2024 M. PATRICK/USGS HANDOUT Agencia EFE

El evento eruptivo tuvo una duración aproximada de diez horas, cesando su actividad hacia la medianoche. Los datos del USGC revelaron que esta trigésima primera erupción registrada desde diciembre de 2024 fue particularmente intensa, expulsando aproximadamente 8.4 millones de metros cúbicos de lava con un flujo promedio de 185 metros cúbicos por segundo durante la fase de mayor actividad.