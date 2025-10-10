Incendian un castillo de más de 200 años y lo reivindican mediante una carta publicada en internet

Una carta publicada en el portal de extrema izquierda Indymedia ha reivindicado el incendio que destruyó por completo el pabellón de caza Thiergarten, un histórico castillo de más de 200 años ubicado cerca de Ratisbona, en Baviera. El texto, firmado por un supuesto “comando de Georg Elser”, afirma que durante la noche del 5 al 6 de octubre, varios artefactos incendiarios fueron colocados en el edificio, provocando su destrucción total.

La policía de Ratisbona ha confirmado que el Departamento de Investigación Criminal está examinando la autenticidad de la carta. Por el momento, no se descartan otras causas como negligencia o fallos técnicos, aunque los investigadores continúan analizando las ruinas calcinadas del inmueble.

El ataque habría tenido como objetivo a Gloria von Thurn und Taxis, figura pública vinculada a sectores conservadores y conocida por su activismo antiabortista, según el contenido de la carta. El pabellón, fundado en 1813 y conocido como Jagdhaus Thiergarten desde 1888, albergaba un restaurante de alta cocina y era utilizado como espacio para eventos.

El incendio, que movilizó a bomberos y al equipo técnico del THW, causó daños materiales millonarios, aunque no se reportaron heridos. La estructura del techo se derrumbó por completo, dejando el edificio reducido a cenizas. La investigación sigue abierta y se espera que las autoridades ofrezcan más detalles en las próximas horas.