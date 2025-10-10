El presidente francés, Emmanuel Macron, nombrará a un primer ministro en las próximas horas

El presidente francés, Emmanuel Macron, elegirá este viernes a un nuevo primer ministro de Francia, lo que confirma que descarta el adelanto de las elecciones legislativas tras reunirse con los líderes de los principales grupos políticos moderados del país para elegir a un nuevo primer ministro tras la dimisión de Sèbastien Lecornu el pasado lunes.

Esta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de las declaraciones de algunos de los asistentes al encuentro, en el que los líderes de la izquierda mostraron su profundo descontento porque el primer ministro no pertenecerá a su campo, en contra de lo que reclamaban Los centristas aseguran que Macron elegirá al candidato en las próximas horas, mientras la extrema derecha denuncia que no han sido invitados a la reunión.

El elegido será el sexto primer ministro de Francia en el último año y medio. El país se encuentra en una crisis política profunda que lastra su economía.