Un incendio en el centro de Estrasburgo deja al menos un muerto y nueve heridos

Un devastador incendio se desató en pleno centro de Estrasburgo, causando la muerte de al menos una persona y dejando a nueve más heridas, según informaron las autoridades locales. El fuego comenzó en la madrugada del sábado en un edificio residencial de seis plantas ubicado en el distrito histórico de la ciudad.

Los equipos de bomberos, que acudieron rápidamente al lugar, lograron controlar las llamas tras varias horas de intenso trabajo. Sin embargo, el edificio sufrió daños estructurales significativos, lo que obligó a la evacuación de los residentes de los edificios colindantes por precaución.

Un residente no sobrevivió al incendio. Su cuerpo carbonizado y el de su perro fueron descubiertos bajo los escombros, según informó una fuente policial a Le Figaro. Los primeros hallazgos apuntan a una actividad criminal. Según la información del medio galo, un pirómano prendió fuego a un colchón con una vela. Un sospechoso fue arrestado y puesto bajo custodia.

La investigación en curso busca confirmar esta hipótesis y determinar el motivo. ¿Conocía el sospechoso a la víctima? ¿Hubo una disputa entre ellos? Su interrogatorio bajo custodia podría aportar respuestas. Además, se realizará una autopsia para determinar, entre otras cosas, si la víctima carbonizada murió en el incendio o por otra causa antes de que se iniciara. Por su parte, la alcaldesa de Estrasburgo, Jeanne Barseghian, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y destacó la rápida respuesta de los servicios de emergencia.