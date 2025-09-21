Un nuevo tiroteo en EE UU deja un muerto y varios heridos en un club de campo

Una persona ha perdido la vida y varias más han resultado heridas tras registrarse un tiroteo durante un evento social en el Sky Meadow Country Club, en Nashua, estado de New Hampshire, al sur de EE.UU. El suceso ocurrió el sábado por la noche en las instalaciones del club, donde se celebraba una reunión con gran afluencia de personas. La Policía de Nashua informó que inicialmente se activaron dos posibles sospechosos armados que huyeron del lugar.

Uno de ellos fue detenido, mientras que el otro continuaba prófugo. Sin embargo, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, las autoridades determinaron que hay un único agresor implicado en los disparos. La tragedia ha generado conmoción en la comunidad local. Algunas de las personas presentes sufrieron heridas por arma de fuego, mientras otras resultaron lesionadas al intentar huir o en el caos posterior al ataque.

Hasta ahora, no se ha hecho público el número exacto de heridos ni el estado de gravedad de los mismos. Las autoridades han descartado que haya una amenaza activa para el público tras el arresto del sospechoso y tras asegurar la zona. El fiscal general adjunto del estado, Peter Hinckley, señaló que se está investigando el móvil del tiroteo, así como si existía algún vínculo entre el agresor, las víctimas o el club. El alcalde de Nashua, Jim Donchess, calificó el incidente como una tragedia, destacando que “una sola pérdida de vida ya es demasiado”.

Este hecho se une a una preocupante cadena de episodios similares en Estados Unidos. Por ejemplo, en Minneapolis, dos tiroteos ocurridos el mismo día en campamentos de personas sin hogar dejaron más de una docena de heridos: cinco en un punto cercano a una estación de transporte y ocho en otro campamento en un terreno privado. Entre las víctimas, varias están en estado crítico y una mujer falleció días después según las autoridades.