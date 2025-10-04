Testigos del ataque a la sinagoga de Mánchester afirman que el terrorista gritó: "Esto por matar a nuestros niños"

El ataque terrorista contra la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en Crumpsall, Mánchester, ha dejado al descubierto los terribles detalles de la jornada del jueves.

Testigos del suceso confirmaron que el agresor, Jihad Al-Shamie, gritó "esto es por matar a nuestros niños" mientras forcejeaba para entrar al edificio religioso, donde se congregaban fieles celebrando Yom Kippur.

La violencia se desató cuando Al-Shamie intentó acceder al interior del templo utilizando un cuchillo. En medio del caos, dos valientes personas se interpusieron en su camino para evitar una tragedia mayor. Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, perdieron la vida durante su intento por proteger a los feligreses del atacante.

Víctimas mortales y consecuencias trágicas

Según confirmaron las autoridades, Daulby falleció como consecuencia de los disparos efectuados por la policía armada que respondía a la emergencia. Los agentes, que abatieron al terrorista siete minutos después de recibir la alerta, accidentalmente alcanzaron también a Daulby.

Mientras la investigación continúa, seis personas permanecen bajo custodia policial por su posible relación con la planificación del atentado. Se ha revelado que el terrorista se encontraba en libertad bajo fianza por una acusación de violación en el momento de los hechos, y que las evaluaciones iniciales sugieren que pudo haber sido influenciado por ideología islamista extrema.

La tragedia ha generado un intenso debate sobre las protestas pro Palestina programadas para el fin de semana. El primer ministro británico y otros líderes políticos han solicitado su cancelación por respeto al duelo de la comunidad judía, mientras los organizadores argumentan que suspenderlas significaría permitir que el terrorismo prevalezca.

Las familias de las víctimas han rendido conmovedores homenajes a sus seres perdidos, describiendo a Daulby como "un héroe" y a Cravitz como un hombre "bondadoso y dedicado a su familia". Mientras tanto, la familia de Al-Shamie ha publicado un comunicado distanciándose rotundamente del ataque y condenando el acto violento.