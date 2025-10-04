Un joven británico muere en un hotel de Dubái tras ingerir cápsulas de droga para transportarlas a Mánchester

El joven británico Jensen Westhead, de apenas 20 años, fue encontrado sin vida en su habitación del Hotel Avalon de Dubái, tras haber ingerido varios paquetes de droga antes de embarcar en un vuelo desde el Aeropuerto de Manchester. La autopsia reveló que uno de los envoltorios se rompió en su interior, liberando una dosis letal de sustancia que provocó su muerte por sobredosis.

La investigación judicial ha sacado a la luz detalles estremecedores sobre el caso, que ha derivado en acciones legales contra cuatro personas presuntamente implicadas en la operación: Rebecca Hatch, Glenn Hatch, Alexander Tofton y Steven Stephenson. Todos han sido acusados de conspiración para eludir fraudulentamente la prohibición de exportación de una droga de categoría A, mientras que Stephenson enfrenta además cargos por suministro de cocaína.

Las autoridades británicas han subrayado los riesgos extremos del transporte de estupefacientes mediante ingestión, una práctica conocida como “body packing”. El caso de Westhead ilustra de forma dramática cómo la ruptura de un solo paquete puede tener consecuencias mortales e irreversibles.

Dubái mantiene una política de tolerancia cero frente al tráfico de drogas, con un sistema legal que contempla penas severas, incluyendo largas condenas de prisión y sanciones máximas. La investigación continúa para esclarecer el grado de responsabilidad de los implicados y determinar si Westhead actuaba bajo presión o engañado.

Los acusados deberán comparecer ante el tribunal de magistrados de Lancaster, donde se formalizarán los cargos. La vista judicial será clave para definir el alcance de su participación en una operación que terminó con la vida de un joven que, según los investigadores, habría sido utilizado como correo humano.

Este caso se suma a una serie de muertes recientes de turistas británicos en el extranjero vinculadas al tráfico de drogas. En junio de 2025, otro joven británico falleció en Tailandia tras ingerir cápsulas de metanfetamina, y en marzo, una mujer de 27 años murió en México en circunstancias similares.