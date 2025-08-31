Israel bombardea en Líbano supuestas posiciones de Hizbulá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo que realizaron ataques contra infraestructura subterránea presuntamente perteneciente al grupo chiita libanés Hezbolá, en la zona de la cordillera de Beaufort, y advirtieron que seguirán operando para eliminar todo aquello que represente una "amenaza” para el Estado de Israel.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa israelí atacaron infraestructura militar, incluida infraestructura subterránea, en un emplazamiento de Hezbolá donde se identificó actividad militar", señaló un comunicado castrense. "La existencia de este sitio y la actividad dentro de él constituyen una violación al entendimiento entre Israel y Líbano”, añadió el texto, justificando los ataques

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa informó de bombardeos israelíes contra las localidades de Aita al Shaab, Kfar Tibnit y Al Fawqa, en la región sureña de Nabatieh, cercana a la cordillera. Inicialmente no hubo reportes de víctimas por los bombardeos, pero residentes reportaron numerosas explosiones en distintos puntos de la zona atacada.

Israel mantiene ataques frecuentes en territorio libanés pese al alto al fuego pactado por ambos países en noviembre de 2024, la mayoría de ellos dirigidos contra supuestas posiciones o miembros de Hezbolá.

Según el acuerdo, Hezbolá debía retirarse al norte del río Litani -a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel-, quedando la seguridad de la zona al sur del afluente en manos del Ejército libanés y cascos azules de Naciones Unidas. Israel, por su parte, retiraría totalmente sus fuerzas de territorio libanés. Sin embargo, esto último no ha ocurrido, pues sus tropas permanecen en cinco puntos considerados estratégicamente importantes. La zona atacada este domingo por Israel se encuentra al norte del río Litani.

Las últimas operaciones israelíes coinciden con nuevas iniciativas en el Líbano para limitar la presencia armada del grupo chiita. A principios de agosto, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército la preparación de una hoja de ruta para el desarme de Hezbolá antes de fin de año, y días después aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense con el mismo fin.