"Israel golpeará a Irán de una forma que le duela pero va a esperar"

¿Israel responderá militarmente?

Israel de cualquier forma va a responder y fuerte, la pregunta es cuándo. Mi primera evaluación es que a Netanyahu, en lo personal, y también a Israel, como país, le conviene aprovechar este momento de tensión y estirarlo. Las miradas se van de Gaza, la intervención sin dudas de Estados Unidos a favor de Israel, rompe un poco el modelo de la tensión por Gaza. Lo mas importante es que el modelo de defensa de Israel funciono a la perfección. A pesar de que Irán definió el ataque como una acción limitada, la acción conjunta de Israel y Estados Unidos dan a entender que pasará si se da el choque con Hizbulá e Irán. Desde el punto de vista de ataque, Israel tiene múltiples opciones y blancos dentro del Líbano y dentro de Irán. Y si en materia de defensa Estados Unidos contribuye a cerrar el espacio israelí, creo que la posición de Israel hoy ha mejorado y puede prolongar la tensión sin hacer nada dramático. También los países árabes de Oriente Medio colaboraron indirectamente con Israel, y esto es importante. Y a Netanyahu políticamente le conviene. A Irán, Israel le ha golpeado de múltiples formas desde hace años y no me cabe duda de que Israel lo va a hacer de nuevo y de forma que duela. Pero ahora le conviene esperar.

¿Será capaz Israel de sostener tres frentes?

Sí. Con Estados Unidos al lado sí. Es vital la participación activa de los americanos, especialmente, en la defensa que se traduce, también, en ataque. Por ello hay que esperar. Biden tiene un problema de elección. No me cabe duda de que con cualquier presidente recién electo sea Trump o Biden, América pondría todo su peso a favor de Israel. El asunto es como aguantar hasta las elecciones. Hamás está prácticamente liquidado. A pesar de que saquen banderas de victoria, no tiene ya más la capacidad de recuperar su poder militar y políticamente está vivo pero mal herido. Aunque Israel no entre en Rafah inmediatamente, el liderazgo de Hamás no sacará su cabeza de los túneles. Capacidad de fuego ya no tiene más que para acciones esporádicas. Eso implicará más de lo mismo o quizás una réplica de lo que se da en Yenin por ejemplo. Las FDI entrando y saliendo de Gaza sin descanso. El otro punto que es el proyecto Hizbulá, ergo Irán, es exactamente el proyecto que Israel y los americanos tienen que tratar en su conjunto, y creo que eso será con el nuevo presidente de EE UU. Aquí Occidente en general se acerca a Israel. Hizbulá no es Palestina.

Los otros poderes de la región. ¿Cómo actuarán?

Como ahora. Gritando contra Israel y acusando a Israel, y deseando que Israel liquide o golpee y debilite a todo el frente de resistencia que creó Irán. En otras palabras, detrás de la tragedia palestina lo que esta en juego es la búsqueda de un frente hegemónico iraní, y en contra el frente americano con los suníes, Israel y Estados Unidos. Y lo más importante para todos los miembros del frente anti-iraní es que sea Israel el que limpie la casa. Es el papel de Israel, que también lo debe hacer porque es el principal blanco del eje de la resistencia. Lo único que tiene en mente el eje de resistencia es la destrucción de Israel. Por ello, hizo Hamás lo que hizo. Lo que menos le importa a Hamas es la vida de los palestinos. Lo que Israel debe hacer entonces, es ayudar a crear el frente anti-iraní: con los americanos y suníes e ir hasta el final. De este conflicto, que va a durar un par de anos, con idas y venidas, lo que tiene que quedar es la erradicación de Hamás como poder militar, (no importa que sea un poder político) debilitar a Hizbulá y obviamente a Irán. Teherán es fuerte, sin duda, pero con Israel y Estados Unidos juntos no puede.

Y no creo que ni Rusia ni China salgan en su ayuda directa. Lo que sí puede pasar es que aprovechando la situación China haga movimientos en el Pacifico Sur , y Rusia acreciente su ataque a Ucrania. Y eso es grave. Una mini guerra mundial, ¿quizás?