Israel mata al menos a 37 palestinos en Gaza mientras sigue bombardeando la capital

El Ejército israelí ha matado desde la madrugada del viernes al menos a 37 palestinos a lo largo de la Franja, la mayoría en la norteña ciudad de Gaza, la capital, donde persisten los bombardeos y las demoliciones. Según datos proporcionados por fuentes médicas, desde la medianoche, al menos 19 personas han sido asesinadas en la ciudad de Gaza; 12 de ellas en un ataque de artillería israelí contra la escuela Amr Ibn Al As y sus alrededores, según fuentes locales.

Además, una familia con tres hijos murió también al ser bombardeada la tienda de campaña en la que se refugiaban en la calle Al Jalaa de la ciudad de Gaza; mientras que otra madre y su hijo fueron asesinados cerca de la mezquita en el asediado barrio de Sabra.

Otras 12 personas murieron de madrugada en ataques contra el norteño campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, donde Israel mató a cuatro palestinos en una vivienda, a cinco personas cerca de la escuela Abu Asi, y a otras tres, entre ellas un niño, en otro ataque contra una casa.

En el sur, en Jan Yunis, cinco personas murieron en el Hospital Naser cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra quienes aguardaban el reparto de ayuda humanitaria, en una Gaza asolada por la malnutrición y la hambruna debido al bloqueo israelí de suministros.

Israel continúa bombardeando hoy con intensidad el este y el sur de la ciudad de Gaza, en particular el barrio de Zeitún, causando víctimas civiles y una destrucción a gran escala. La operación terrestre podría comenzar en días, después de que anoche el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara haber aprobado los planes del Ejército.

Desde el 8 de agosto, más de 50 estructuras residenciales han sido atacadas en la capital, causando la muerte de al menos 87 palestinos, según datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).