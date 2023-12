Ivanna Klympush-Tsintsadze: «Si Rusia no es derrotada, los efectos para la seguridad europea serán nefastos»

En su segundo viaje a Madrid este año, la diputada Ivanna Klympush-Tsintsadze (Kyiv, 1972), al frente del Comité para la Integración Ucraniana en la UE, agradece el esfuerzo de la Presidencia española de la UE para mantener a Ucrania como prioridad de la agenda europea.

¿Confía en que el Consejo Europeo de diciembre decida abrir formalmente las negociaciones de adhesión con Ucrania?

Esperamos que los líderes europeos abran esta ventana de oportunidad para que la UE se convierta en un actor geopolítico real y abra sus puertas no sólo a Ucrania, sino a Moldavia, Georgia y los países de los Balcanes Occidentales. La decisión no puede basarse sólo en cálculos económicos, sino en valores. Hemos demostrado desde que recibimos el estatus de candidato a la UE el año pasado que somos capaces de luchar por nuestra supervivencia a la vez que nos centramos en transformar el país con las reformas necesarias para cumplir las condiciones. Debemos entenderlo en el sentido de anclarnos en un espacio de paz, seguridad, prosperidad, democracia y libertad para el futuro.

¿Cómo se pueden implementar las reformas que pide Bruselas en medio de una guerra?

Resulta increíblemente difícil. Nos gustaría poder centrarnos en nuestra integración euroatlántica, pero estamos luchando una batalla por nuestra supervivencia. Debemos proteger a nuestros civiles y expulsar a los ocupantes de nuestro país. Somos profundamente conscientes de la oportunidad histórica que se nos abre y la necesidad de cumplir las expectativas de los ucranianos.

¿Ve más cerca la adhesión a la UE que a la OTAN?

Soy euroatlantista. Llevamos décadas creyendo y trabajando en ello y el país se mueve en esa dirección en diferentes capacidades. Espero que la integración en la OTAN sea más rápida, si bien comprendo las dificultades del proceso de integración europea con sus diferentes actores, políticas y detalles técnicos. Tenemos que emprender un importante cambio para garantizar que las reformas sean irreversibles. No queremos que nuestro país sea una carga para la UE, sino ser admirados. Quiero animar a los líderes de la OTAN y la UE a que tomen los pasos para invitarnos a ingresar y que ello conduzca a un sistema de estabilidad en Europa.

¿La integración en la UE podría estar sobre la mesa en unas negociaciones de paz?

Los ucranianos han hecho conscientemente una elección de dignidad desde 2014 y ya antes en la Revolución Naranja. Queremos ser dueños de nuestro futuro y que nadie nos diga qué debemos hacer. Por tanto, no veo ninguna negociación con Rusia. Éramos un país neutral en 2014 y ello no evitó que Rusia nos atacara. La integridad de nuestro país no será negociada con nuestros agresores.

¿Qué medidas están tomando para combatir la corrupción?

Llevamos desde hace cinco o seis años construyendo la infraestructura para hacer frente a la corrupción. Para ello, hemos aprobado legislación y hemos creado instituciones para enseñar a la población a prevenirla. Confío en que podamos ver los resultados de las agencias que se han establecido para combatir la corrupción. Pero no es una exigencia de la UE, sino de la población ucraniana. En estos tiempos sangrientos, el umbral de tolerancia a la corrupción es inferior a cero.

¿Los países occidentales están dejando a un lado a Ucrania por la guerra entre Israel y Hamás?

A Rusia le complace ver que Ucrania ya no es la noticia principal en la mayoría de los países occidentales. Es de interés para todas las naciones europeas garantizar que Rusia sea derrotada porque, de lo contrario, las consecuencias para la seguridad serán nefastas porque Rusia atacará más. Putin fue muy claro, quiere volver a trazar las fronteras de 1997.

¿Ve cansancio en el apoyo militarmente a Ucrania entre los países de la UE?

Estamos en un punto en el que es importante pasar de este tipo de entrega de armas por goteo parcial a Ucrania para aumentar la producción y la entrega. Vemos que Rusia continúa con sus ataques de desinformación en diferentes países, sus ataques cibernéticos y ahora vemos lo que está sucediendo en la frontera con Finlandia, donde se utiliza la inmigración como arma. Rusia ha estado alimentando y apoyando a los movimientos de extrema derecha y de extrema izquierda durante décadas. Los populistas no están exclusivamente en contra de Ucrania, sino contra los valores europeos de libertad y prosperidad. Orban, por ejemplo, se reunió en China con Putin, que es un criminal de guerra. En estos momentos, nadie puede mantenerse al margen.

Cómo afronta Ucrania el nuevo invierno. ¿Teme un recrudecimiento de los ataques rusos?

Estamos en una posición más débil que hace un año porque ha sido imposible reparar todo los destruido por Rusia. El Ejército ruso ha reanudado los ataques contras nuestras infraestructuras energéticas, así como los ataques contra la población civil con drones y misiles. Nuestras capacidades no nos permiten desgraciadamente proteger todas nuestras ciudades, centrales eléctricas y puentes. Temo un invierno realmente difícil para nosotros.